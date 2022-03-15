17’lik Arda Güler Alanya'da şov yaptı yeni bir tartışma başladı! Spor yazarları İsmail Kartal’a isyan bayrağı açtı





ÇOK İYİ PLANLIYORUZ!

Tecrübeli hocanın Slavia Prag maçı öncesi, "Arda'yı korumak için 11'e almayacağım" demesi ve Alanyaspor maçı sonrası, "Arda ne zaman oyuna girecek, ne zaman ilk 11 oynayacak, bunları gerçekten çok iyi planlıyoruz. Bugün de tam zamanında oyuna aldığımı düşünüyorum. 1 gol ve 1 asist. Tam onun oynayacağı bir ortam vardı" ifadesini kullanması tepkiyle karşılandı. Taraftarlar sosyal medyada, "Artık Arda Güler'i koruma İsmail hoca. Bu çocuğu her maç 11'de oynat" yorumunu yaparken, futbol otoriteleri de, "Artık bi salın çocuğu oynasın. Ben oyuncu koruma denen şeyi anlamıyorum. Bu çocuk oynamak için doğmuş" dedi.