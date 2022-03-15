17’lik Arda Güler Alanya'da şov yaptı yeni bir tartışma başladı! Spor yazarları İsmail Kartal’a isyan bayrağı açtı

Fenerbahçe zorlu Alanyaspor deplasmanından 5 gollü galibiyetle dönerken, 17 yaşındaki Arda Güler süper performansıyla gündemi sarstı. Bitime 16 dakika kala oyuna giren genç yıldız attığı gol ve yaptığı asistle Sarı- Lacivertliler'i galibiyete taşıdı. Futbol otoriteleri, Arda Güler'i adeta göklere çıkarırken, teknik direktör İsmail Kartal'ın tutumuna tepki gösterildi.
ÇOK İYİ PLANLIYORUZ!
Tecrübeli hocanın Slavia Prag maçı öncesi, "Arda'yı korumak için 11'e almayacağım" demesi ve Alanyaspor maçı sonrası, "Arda ne zaman oyuna girecek, ne zaman ilk 11 oynayacak, bunları gerçekten çok iyi planlıyoruz. Bugün de tam zamanında oyuna aldığımı düşünüyorum. 1 gol ve 1 asist. Tam onun oynayacağı bir ortam vardı" ifadesini kullanması tepkiyle karşılandı. Taraftarlar sosyal medyada, "Artık Arda Güler'i koruma İsmail hoca. Bu çocuğu her maç 11'de oynat" yorumunu yaparken, futbol otoriteleri de, "Artık bi salın çocuğu oynasın. Ben oyuncu koruma denen şeyi anlamıyorum. Bu çocuk oynamak için doğmuş" dedi.
TARİHE GEÇEN GOL
Öte yandan Arda Güler attığı golle hem Fenerbahçe hem de Türk futbol tarihine geçti. Genç yıldız, Sarı-Lacivertli formayla ligde gol atan en genç futbolcu olurken, Süper Lig'in ise en genç 7. golcüsü olmayı başardı.