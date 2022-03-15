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    17’lik Arda Güler Alanya'da şov yaptı yeni bir tartışma başladı! Spor yazarları İsmail Kartal’a isyan bayrağı açtı

    Kartal’ın Arda’yı korumak için 11’de oynatmadığına yönelik sözlerine büyük tepki gösteren otoriteler, “Artık bi salın çocuğu oynasın. Bu çocuk oynamak için doğmuş” ifadesini kullandı.

    Arda’yı koruma hocam!

    Fenerbahçe zorlu Alanyaspor deplasmanından 5 gollü galibiyetle dönerken, 17 yaşındaki Arda Güler süper performansıyla gündemi sarstı. Bitime 16 dakika kala oyuna giren genç yıldız attığı gol ve yaptığı asistle Sarı- Lacivertliler'i galibiyete taşıdı. Futbol otoriteleri, Arda Güler'i adeta göklere çıkarırken, teknik direktör İsmail Kartal'ın tutumuna tepki gösterildi.



    ÇOK İYİ PLANLIYORUZ!
    Tecrübeli hocanın Slavia Prag maçı öncesi, "Arda'yı korumak için 11'e almayacağım" demesi ve Alanyaspor maçı sonrası, "Arda ne zaman oyuna girecek, ne zaman ilk 11 oynayacak, bunları gerçekten çok iyi planlıyoruz. Bugün de tam zamanında oyuna aldığımı düşünüyorum. 1 gol ve 1 asist. Tam onun oynayacağı bir ortam vardı" ifadesini kullanması tepkiyle karşılandı. Taraftarlar sosyal medyada, "Artık Arda Güler'i koruma İsmail hoca. Bu çocuğu her maç 11'de oynat" yorumunu yaparken, futbol otoriteleri de, "Artık bi salın çocuğu oynasın. Ben oyuncu koruma denen şeyi anlamıyorum. Bu çocuk oynamak için doğmuş" dedi.



    TARİHE GEÇEN GOL
    Öte yandan Arda Güler attığı golle hem Fenerbahçe hem de Türk futbol tarihine geçti. Genç yıldız, Sarı-Lacivertli formayla ligde gol atan en genç futbolcu olurken, Süper Lig'in ise en genç 7. golcüsü olmayı başardı.



        PABLO GAVİ: 32 MAÇ- ARDA GÜLER: 10 MAÇ
        Arda Güler'in bu sezon oynadığı maç sayısı farklı bir tartışmayı gündeme getirdi. Teknik direktör İsmail Kartal'ın 'koruyoruz' diyerek ilk 11'de oynatmadığı genç yıldız bu sezon Fenerbahçe formasıyla 10 resmi maçta oynadı. Genç futbolcu buna karşın 1 gol ve 4 asistle müthiş bir istatistiğe imza attı. Arda gibi 17 yaşında olan Barcelona'nın orta alandaki yıldızı Pablo Gavi ise bu sezon tam 32 resmi maçta oynadı.



        NE DEDİLER?
        BEN FUTBOLCUYUM DİYE BAĞIRIYOR
        Arda konusunda o kadar doluyum ki, ağız dolusu falan konuşasım ve içimdekileri boşaltasım var. Bir salın çocuğu oynasın. Tek söyleyeceğim şey bu. Bırakın oynasın. Korumak, koruma altına almak... Bunlar günümüzün işleri değil. Arda Güler her şeyi ile akıyor. Adam futbolcuyum diye bağırıyor.
        METİN TÜMER



        FARK YARATMAYA DOĞRU HIZLA GİDİYOR
        Arda'nın fark yaratmaya çok hızla gittiğini söyleyebilirim. Topu sürüşü, kendine güveni, kötü kullanmış olsa da topla hızlanışı ve oyun aklı. Alan süzeceksiniz, rakipleri ve kendi arkadaşlarınızı göreceksiniz. Değişen fotoğraflara göre doğru kararı vermektir oyun aklı. Bu, Arda'da var.
        METİN TEKİN



            KORUMA DENEN ŞEYİ ANLAYAMIYORUM
            Kimse kusura bakmasın Arda tam bir Guti... Bu denli soğukkanlı, bu denli top kontrolü ve pas kabiliyeti olan bir oyuncu elmastır. Ben oyuncu koruma denen şeyi anlamıyorum. Arda Güler her şeyi ile akıyor. Adam futbolcuyum diye bağırıyor. Tek ihtiyacı olan şey süre alması.
            BÜLENT TİMURLENK



            İSMAİL KARTAL KEŞKE ARDA'YI SAKLAMASA
            30 milyon kişi toplantı yapıp, 'Abartmıyoruz!' mu diyelim? Xavi, Pedri için 'Gelmiş geçmiş en iyi olacak.' diyor. İsmail Kartal, oyuncuyu 'saklamasa' keşke. Barcelona, Gavi'yi saklıyor mu? Oyuncu hazırsa, oynayabilir durumdaysa oynar. Yaşlı veya genç farketmez.
            UĞUR MELEKE

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