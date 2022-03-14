Fenerbahçe'nin Alanyaspor galibiyeti sonrası spor yazarlarından Arda Güler'e övgü dolu sözler
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Aytemiz Alanyaspor'u 5-2 etti. Kanarya'nın 17 yaşındaki genç yıldızı Arda Güler maça damga vururken spor yazarları da bu mücadeleyi çarpıcı yorumlarla değerlendirdi.
EMRE BOL - ARDA'YI KORUMA!
Arkadaş yine en çok Altay'ı konuşacağımız, anlatacağımız bir maç oldu. Benim saydığım net 8 tane topu kurtardı, takım arkadaşı Kim'in ters vuruşunu bile kurtardı. Üzerine bir de ilk golün asistini yaptı. Bu olağanüstü performansa rağmen zorla kazandı Fenerbahçe.
Fenerbahçe kadrosunda çok fazla düz oyuncu var. Bu kadar düz oyuncuyla oynamaktansa, farklı şeyler yapabilecek Arda sahada olmalıydı. İsmail hoca şunu çok iyi bilmeli. Arda'nın korunacak bir yanı kalmadı. Arda'yla maça başlamamak, rakibi korumaktan başka bir işe yaramıyor!
Rossi de gecenin kahramanlarından biriydi. İsmail Kartal, Farioli'nin defanstan topla çıkma taktiğini daha iyi değerlendirmesi gerekiyordu. Zira Fenerbahçe ön alan presini en iyi yapabilen takımlardan birisi. Buna karşın Ozan sağ bekte çok etkisiz kaldı. Alanya takımı oyunu sürekli onun kanadından kurdu.