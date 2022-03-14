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Haberler Spor Fenerbahçe'nin Alanyaspor galibiyeti sonrası spor yazarlarından Arda Güler'e övgü dolu sözler

Fenerbahçe'nin Alanyaspor galibiyeti sonrası spor yazarlarından Arda Güler'e övgü dolu sözler

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Aytemiz Alanyaspor'u 5-2 etti. Kanarya'nın 17 yaşındaki genç yıldızı Arda Güler maça damga vururken spor yazarları da bu mücadeleyi çarpıcı yorumlarla değerlendirdi.

14.03.2022 08:48 - Son Güncelleme: 14.03.2022 08:48
Fenerbahçe’nin Alanyaspor galibiyeti sonrası spor yazarlarından Arda Güler’e övgü dolu sözler

EMRE BOL - ARDA'YI KORUMA!

Arkadaş yine en çok Altay'ı konuşacağımız, anlatacağımız bir maç oldu. Benim saydığım net 8 tane topu kurtardı, takım arkadaşı Kim'in ters vuruşunu bile kurtardı. Üzerine bir de ilk golün asistini yaptı. Bu olağanüstü performansa rağmen zorla kazandı Fenerbahçe.

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Fenerbahçe’nin Alanyaspor galibiyeti sonrası spor yazarlarından Arda Güler’e övgü dolu sözler

İnanılır gibi değil! Bir kaleci takımının maç kazanması için daha ne yapabilir? Bırakın oyuncu değişikliklerini Altay yapsaydı! Belki Arda'yı daha erken oyuna alırdı.

Fenerbahçe’nin Alanyaspor galibiyeti sonrası spor yazarlarından Arda Güler’e övgü dolu sözler

Fenerbahçe kadrosunda çok fazla düz oyuncu var. Bu kadar düz oyuncuyla oynamaktansa, farklı şeyler yapabilecek Arda sahada olmalıydı. İsmail hoca şunu çok iyi bilmeli. Arda'nın korunacak bir yanı kalmadı. Arda'yla maça başlamamak, rakibi korumaktan başka bir işe yaramıyor!

Fenerbahçe’nin Alanyaspor galibiyeti sonrası spor yazarlarından Arda Güler’e övgü dolu sözler

Rossi de gecenin kahramanlarından biriydi. İsmail Kartal, Farioli'nin defanstan topla çıkma taktiğini daha iyi değerlendirmesi gerekiyordu. Zira Fenerbahçe ön alan presini en iyi yapabilen takımlardan birisi. Buna karşın Ozan sağ bekte çok etkisiz kaldı. Alanya takımı oyunu sürekli onun kanadından kurdu.

Fenerbahçe’nin Alanyaspor galibiyeti sonrası spor yazarlarından Arda Güler’e övgü dolu sözler

İkincilik mücadelesini sürdürmek için bu galibiyet önemliydi. Maçla İlgili son sözüm İsmail hocaya olacak. Hocam artık Arda'yı daha fazla koruma. Lütfen...

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