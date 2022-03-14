Fenerbahçe’nin Alanyaspor galibiyeti sonrası spor yazarlarından Arda Güler’e övgü dolu sözler

EMRE BOL - ARDA'YI KORUMA!

Arkadaş yine en çok Altay'ı konuşacağımız, anlatacağımız bir maç oldu. Benim saydığım net 8 tane topu kurtardı, takım arkadaşı Kim'in ters vuruşunu bile kurtardı. Üzerine bir de ilk golün asistini yaptı. Bu olağanüstü performansa rağmen zorla kazandı Fenerbahçe.