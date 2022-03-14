Süper Lig yayın ihalesinde flaş gelişme! Saran Group ve TRT'den açıklama geldi

Saran Group, Süper Lig'in yeni dönem yayın ihalesine ilişkin açıklama yaptı. Saran Group, Süper Lig yayın ihalesinde 1-B (hafta sonu 68 maç) ve 1-C (hafta içi 36 maç) paketleri için gerekli sözleşmeyi imzaladığını duyurdu.
Saran Group'tan yapılan açıklamada, "Paket 1-B, Paket 1-C, Paket 1-E, Paket 2 ve Paket 3 Yayın Hakları Sözleşmeleri'ni 11 Mart 2022 Cuma günü imzalamış, teminat mektuplarıyla birlikte TFF'ye teslim etmiş bulunuyoruz. SüperLig TV proje ve vizyonunun da halen kuvvetle arkasındayız" denildi.
SON KARAR TFF'NİN
Saran Group'un açıklaması sonrasında gözler TFF'ye çevrildi. TFF'nin kısa sürede ihaleyle ilgili son kararı vermesi bekleniyor.