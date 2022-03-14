LeBron James NBA tarihine geçti! 30 bin sayı, 10 bin ribauntla ilke imza attı

PELİCANS'TAN KRİTİK GALİBİYET

Bu sezon play-in'e kalma mücadelesi veren New Orleans Pelicans, ağırladığı Houston Rockets'ı 130-105 mağlup ederek kritik bir galibiyete imza attı.

28 galibiyetle Batı Konferansı'nda 10. sırada yer alan Pelicans'ta Jonas Valanciunas 32 sayı ve 10 ribaunt, Naji Marshall 17 sayı ve 10 ribaunt, Jose Alvarado 16 sayı, 10 ribaunt ve 6 top çalmayla "double-double" yaptı. Jaxson Hayes 21 sayı ve 6 ribaunt, Willy Hernangomez 12 sayı ve 6 ribaunt, Devonte Graham ise 10 sayı ve 7 asistle galibiyette rol oynadı.