Galatasaray'da dev gelir! 2 maçta 60 milyon TL cepte

Beşiktaş derbisindeki bilet satışı ile kasasını dolduracak olan Aslan, 4 gün içinde ise tribün gelirini yaklaşık 45 milyon TL'ye çıkaracak. UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında 17 Mart Perşembe günü Barcelona'yı konuk edecek olan Cimbom, bu maçta da tamamen dolu tribünler karşısında oynayacak. Avrupa Ligi'nde Süper Lig'de olduğu gibi deplasman yasağı olmaması sebebiyle Cimbom 52 bin biletin tamamını satacak ve Barcelona maçından yaklaşık 25 milyon TL'lik tribün gelirini kasasına koyacak.