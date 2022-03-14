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    • Spor
    • 14.03.2022 11:50
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    • 14.03.2022 11:50
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    Galatasaray'da dev gelir! 2 maçta 60 milyon TL cepte

    Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'in 29'uncu haftasında Galatasaray, Beşiktaş'ı konuk edecek. Dev derbi öncesi biletlerin büyük çoğunluğu satılırken, maçı en az 45 bin kişinin izlemesi bekleniyor. Beşiktaş derbisinin hemen ardından Barcelona ile oynayacak sarı-kırmızılılarda bu maç da kapalı gişe oynanacak. Galatasaray 2 maçtan GS Store satışlarıyla birlikte yaklaşık 60 milyon TL'yi kasasına koyacak.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Özel Haber | G.Saray’da dev gelir! 4 günde 60 milyon TL

    Süper Lig'in 29. haftasının kapanış maçında bugün sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek olan Galatasaray, dev derbiyi kapalı gişe oynayacak. Perşembe günü oynayacağı Barcelona maçında da 52 bin taraftar karşısında sahaya çıkacak olan Aslan, bu iki dev maçın tribün gelirlerinden yaklaşık 45 milyon TL'yi kasasına koyacak. GS Store'daki satışlarla birlikte iki maçın hasılatı ortalama 60 milyon TL'yi bulacak.

    Galatasaray'da Beşiktaş ve Barcelona maçları Sarı-Kırmızılılar'a ilaç olacak... Süper Lig'in 29. hafta maçında bugün sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Cimbom, Nef Stadyumu'ndaki derbiyi kapalı gişe oynayacak. Satışa sunulan 50 bin biletin tamamının satılmasının beklendiği dev maçtan Cimbom 20 milyon TL civarında bir hasılat gelirini kasasına koyacak.

    Beşiktaş derbisindeki bilet satışı ile kasasını dolduracak olan Aslan, 4 gün içinde ise tribün gelirini yaklaşık 45 milyon TL'ye çıkaracak. UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında 17 Mart Perşembe günü Barcelona'yı konuk edecek olan Cimbom, bu maçta da tamamen dolu tribünler karşısında oynayacak. Avrupa Ligi'nde Süper Lig'de olduğu gibi deplasman yasağı olmaması sebebiyle Cimbom 52 bin biletin tamamını satacak ve Barcelona maçından yaklaşık 25 milyon TL'lik tribün gelirini kasasına koyacak.

        Galatasaray'ın iki dev maç için gelirleri tribün hasılatı ile de sınırlı kalmayacak. Beşiktaş ve Barcelona maçları GS Store'lardaki satışların da patlaması ve iki maçta yaklaşık 15 milyon TL'lik bir ciro yapılması bekleniyor.

        Böylelikle bilet ve GS Store'lardaki satışlarla birlikte Galatasaray'ın 4 gün içinde 60 milyon TL'lik ciddi bir gelirin sahibi olması ve derin bir nefes alması bekleniyor.

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