Galatasaray'da dev gelir! 2 maçta 60 milyon TL cepte

Süper Lig'in 29. haftasının kapanış maçında bugün sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek olan Galatasaray, dev derbiyi kapalı gişe oynayacak. Perşembe günü oynayacağı Barcelona maçında da 52 bin taraftar karşısında sahaya çıkacak olan Aslan, bu iki dev maçın tribün gelirlerinden yaklaşık 45 milyon TL'yi kasasına koyacak. GS Store'daki satışlarla birlikte iki maçın hasılatı ortalama 60 milyon TL'yi bulacak.
Galatasaray'da Beşiktaş ve Barcelona maçları Sarı-Kırmızılılar'a ilaç olacak... Süper Lig'in 29. hafta maçında bugün sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Cimbom, Nef Stadyumu'ndaki derbiyi kapalı gişe oynayacak. Satışa sunulan 50 bin biletin tamamının satılmasının beklendiği dev maçtan Cimbom 20 milyon TL civarında bir hasılat gelirini kasasına koyacak.
Beşiktaş derbisindeki bilet satışı ile kasasını dolduracak olan Aslan, 4 gün içinde ise tribün gelirini yaklaşık 45 milyon TL'ye çıkaracak. UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında 17 Mart Perşembe günü Barcelona'yı konuk edecek olan Cimbom, bu maçta da tamamen dolu tribünler karşısında oynayacak. Avrupa Ligi'nde Süper Lig'de olduğu gibi deplasman yasağı olmaması sebebiyle Cimbom 52 bin biletin tamamını satacak ve Barcelona maçından yaklaşık 25 milyon TL'lik tribün gelirini kasasına koyacak.