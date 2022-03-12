TFF'den Başakşehir'e hakem yanıtı! "Hayal ürünü komplo teorileri"

Türkiye Futbol Federasyonu, Medipol Başakşehir Kulübü'nün dün internet sitesi üzerinden hakem atamalarıyla ilgili yaptığı açıklamaya, cevap verdi. TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Oluşturulmak istenen güvensizlik ortamı, sadece hakemlerimize değil Türk futbolunun saygınlığına zarar vermektedir" ifadeleri kullanıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Medipol Başakşehir Futbol Kulübü tarafından, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 29. hafta atamalarına ilişkin olarak, gerçekle hiçbir ilgisi olmayan senaryolar üzerinden bazı sorular yöneltilmiştir. Öncelikle herhangi bir hakemimizin görev iadesi söz konusu olmamıştır. Somut bir bilgi olmadan, hakemlerimizi ayrıştıracak tutum ve yaklaşımı kabul etmemiz mümkün değildir, kulüplerimizin böyle bir hakkı da yoktur. Ayrıca hatırlatmak isteriz ki, MHK tarafından yeni klasmanların belirlenmesinden itibaren, haksız, mesnetsiz değerlendirmeler ve hayal ürünü komplo teorileri ile hakemlik müessesi yıpratılmak istenmekte ve hedef gösterilmektedir. Maalesef oluşturulmak istenen güvensizlik ortamı, sadece hakemlerimize değil Türk futbolunun saygınlığına zarar vermektedir. Hakemlerimize güvenimiz ve kalan haftalarda en iyi şekilde görevlerini yapacaklarına inancımız tamdır. Kamuoyunun bilgilerine sunarız."



NE OLMUŞTU?

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) aralarında Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus'un da yer aldığı çok sayıda tecrübeli hakemi klasman düşürmesiyle ilgili tepki göstermişti. Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun dün yayıncı kuruluşta katıldığı programda bilimsellikten ve kamuoyunu tatmin etmekten çok uzak beyanlarda bulunduğu ileri sürülmüştü.

Açıklamada, MHK'ye, ''Bu hafta oynanacak olan Başakşehir-Antalyaspor maçına atanan bir hakem, onurlu bir duruş sergileyerek maçı iade etmiş midir? Geçen hafta oynanmış olan Fenerbahçe-Trabzonspor maçında kırmızı kart gösterilen oyuncuya Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu 1 maç ceza vererek hakemin hatalı karar verdiğine kanaat getirmiş midir?, Bu kırmızı kartı gösteren hakem Zorbay Küçük listenizde görevlendirecek başka hakem kalmadığı için Başakşehir-Antalyaspor maçına atanmış mıdır?" soruları yöneltilmişti.

Soruların yanıtlanmaması durumunda MHK'nin istifa etmesi gerektiğinin kaydedildiği açıklamada, "MHK'nin sezonun kalan haftaları için yapacağı atamalar ile ilgili soru işaretlerinin giderilmesi için bu soruların cevap bulması elzemdir. Bu soruların cevap bulmaması halinde MHK'nin acilen istifa etmesi gerekir, istifa etmemesi halinde ise kalan haftalarla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu ve MHK şaibe altında kalacaktır." ifadeleri kullanılmıştı.