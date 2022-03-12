Fenerbahçe'den Miha Zajc kararı! Yönetim elini çabuk tutuyor

Fenerbahçe'nin Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc her geçen gün yükselen formu ile adından söz ettirmeyi başarıyor. Sarı-Lacivertliler'de sezon başında gönderilecek oyuncular arasında ismi yer alan ancak Vitor Pereira'nın gelişi ile takımda kalması kararlaştırılan Miha Zajc, Portekizli teknik adam döneminde takımın vazgeçilmezleri arasına girmişti.
Vitor Pereira'nın sıklıkla şans verdiği Zajc, Portekizli teknik adamın görevden ayrılması ve İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'de teknik adamlık koltuğuna oturması sonrası da formasını kaptırmadı. Sloven orta saha oyuncusu özellikle skora yaptığı sürpriz katkılarla bu sezon Fenerbahçe'ye büyük bir katkı sağladı.
Miha Zajc'ın yükselen performansı sonrası ise Fenerbahçe, sezon başında gönderilecek oyuncular listesinde yer alan Zajc ile ilgili yeni bir karar aldı. Sarı-Lacivertli yönetimin, 2023 yılının haziran ayında sözleşmesi sona erecek olan Sloven orta saha oyuncusu ile yenİ kontrat yapmayı kararlaştırdığı ortaya çıktı.