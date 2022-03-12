Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 12.03.2022 12:12
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.03.2022 12:12
    ABONE OL

    Fenerbahçe'den Miha Zajc kararı! Yönetim elini çabuk tutuyor

    Fenerbahçe'de sezon başı  gönderilecekler listesinde yer almasına rağmen Vitor Pereira'nın göreve gelişi takımın vazgeçilmezleri  arasına girmeyi başaran Miha Zajc, Portekizli teknik adamdan sonra göreve gelen İsmail Kartal'ın da gözüne girdi. Sarı-Lacivertli yönetim de Sloven oyuncunun takımdaki geleceği ile ilgili kararını verdi.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Yönetim futbolcuyla ilgili kararını verdi

    Fenerbahçe'nin Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc her geçen gün yükselen formu ile adından söz ettirmeyi başarıyor. Sarı-Lacivertliler'de sezon başında gönderilecek oyuncular arasında ismi yer alan ancak Vitor Pereira'nın gelişi ile takımda kalması kararlaştırılan Miha Zajc, Portekizli teknik adam döneminde takımın vazgeçilmezleri arasına girmişti.

    Vitor Pereira'nın sıklıkla şans verdiği Zajc, Portekizli teknik adamın görevden ayrılması ve İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'de teknik adamlık koltuğuna oturması sonrası da formasını kaptırmadı. Sloven orta saha oyuncusu özellikle skora yaptığı sürpriz katkılarla bu sezon Fenerbahçe'ye büyük bir katkı sağladı.

    Miha Zajc'ın yükselen performansı sonrası ise Fenerbahçe, sezon başında gönderilecek oyuncular listesinde yer alan Zajc ile ilgili yeni bir karar aldı. Sarı-Lacivertli yönetimin, 2023 yılının haziran ayında sözleşmesi sona erecek olan Sloven orta saha oyuncusu ile yenİ kontrat yapmayı kararlaştırdığı ortaya çıktı.

        27 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini son senesine girmeden kontratını uzatmak isteyen Fenerbahçe yönetimi, bu hamlesiyle Zajc'ı takımda tutmanın yanı sıra yıldız isme Avrupa'dan gelebilecek olası transfer tekliflerinde de elini daha güçlü hale getirmeyi hedefliyor.

        Bu sezon Fenerbahçe ile ligde 22 maçta görev yapan Miha Zajc, attığı 6 golle takımın gizli golcüsü konumunda bulunuyor.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Doktorlar muayene ettikleri çocuklara reçeteyle kitap yazıyor
        Haberler Spor Fenerbahçe'den Miha Zajc kararı! Yönetim elini çabuk tutuyor
            SON DAKİKA