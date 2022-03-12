Fenerbahçe'den Miha Zajc kararı! Yönetim elini çabuk tutuyor

Vitor Pereira'nın sıklıkla şans verdiği Zajc, Portekizli teknik adamın görevden ayrılması ve İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'de teknik adamlık koltuğuna oturması sonrası da formasını kaptırmadı. Sloven orta saha oyuncusu özellikle skora yaptığı sürpriz katkılarla bu sezon Fenerbahçe'ye büyük bir katkı sağladı.