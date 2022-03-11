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    • Spor
    • 12.03.2022 01:49
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    • 12.03.2022 01:49
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    Anadolu Efes deplasmanda üzüldü: Monaco'ya 102-80 mağlup oldular

    Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 29. haftasında ülkemiz temsilcisi Anadolu Efes, deplasmanda Monaco ile karşılaştı. Temponun yüksek olduğu maçta temsilcimiz Anadolu Efes Monaco'ya 102-80 mağlup oldu.

    Anadolu Efes deplasmanda üzüldü

    Karşılıklı sayılarla başlayan maçın 3. dakikası 7-7 beraberlikle geçildi. Rakibini dışarıdan savunmakta zorlanan Anadolu Efes, Diallo'nun üç sayılık basketiyle 13-9 geriye düştü. Kalan bölümde boyalı alanı etkili kullanan Monaco, ilk çeyreği 25-19 önde tamamladı.

    Mücadelenin ikinci periyodunda top kayıpları yapan lacivert-beyazlı takım, oyuna ortak olmayı başaramadı ve soyunma odasına 49-38 geride gitti.

    Karşılaşmanın üçüncü çeyreğinde Diallo, James ve Hall'u durdurmakta zorlanan Anadolu Efes, bu periyodun sonunda 19 sayı geriye düştü: 75-56.

    Monaco, maçın 35. dakikasında farkı 23 sayıya (89-66) çıkarırken, Anadolu Efes sahadan 102-80 mağlup ayrıldı.
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        Haberler Spor Anadolu Efes deplasmanda üzüldü: Monaco'ya 102-80 mağlup oldular
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