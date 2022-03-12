Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 29'uncu haftasında İzmir ekibi Altay evinde Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Heyecan dolu karşılaşma Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanıyor.
ALTAY-ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR İLK 11'LER
ALTAY: Lis, Poko, Cebrail, Pinares, İbrahim Öztürk, Kazımcan, Kappel, Paixao, Rodriguez, Murat Akça, Thaciano
YENİ MALATYASPOR: Ertaç, Campi, Haddadi, Mustafa, Kenan, Mehdi, Azubuike, Mounir, Hafez, Jospin, Dicko
ALTAY - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanan Altay - Yeni Malatyaspor maçını Erkan Özdamar yönetiyor. Saat 16.00'da başlayan mücadele beIN Sports 2'den naklen yayınlanıyor.