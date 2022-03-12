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    • Spor
    • 12.03.2022 15:54
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    • 12.03.2022 15:54
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    Altay-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor canlı anlatım izle

    Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 29'uncu haftasında Altay ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    CANLI | Altay-Yeni Malatyaspor

    Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 29'uncu haftasında İzmir ekibi Altay evinde Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Heyecan dolu karşılaşma Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanıyor.


    ALTAY-ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR İLK 11'LER
    ALTAY: Lis, Poko, Cebrail, Pinares, İbrahim Öztürk, Kazımcan, Kappel, Paixao, Rodriguez, Murat Akça, Thaciano

    YENİ MALATYASPOR: Ertaç, Campi, Haddadi, Mustafa, Kenan, Mehdi, Azubuike, Mounir, Hafez, Jospin, Dicko

    ALTAY - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
    Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanan Altay - Yeni Malatyaspor maçını Erkan Özdamar yönetiyor. Saat 16.00'da başlayan mücadele beIN Sports 2'den naklen yayınlanıyor.

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