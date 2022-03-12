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    • Spor
    • 12.03.2022 14:33
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    • 12.03.2022 14:33
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    İtalyanlar Beşiktaş'ın genç yıldızı Serdar Saatçı için geliyor!

    Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli’nin takımın başına geldikten sonra şans verdiği siyah beyazlı takımın öz kaynaklarından yetişen genç yıldız Serdar Saatçı için İtalyan ekiplerinin harekete geçtiği bildirildi. Empoli’nin genç stoperi pazartesi günü oynanacak Galatasaray derbisinde yakından izleyeceği belirtildi.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Serdar için geliyorlar!

    Beşiktaş'ın öz kaynaklarından olan genç yıldız için İtalyan ekibinin transfer çalışmalarına başladığı öğrenildi. Bu sezon görev aldığı süre boyunca ortaya koyduğu futbolla dikkatleri üzerine çeken Serdar Saatçı'ya İtalyan ekiplerinin yoğun ilgisi var.

    KARAVELİ FORMA ŞANSI VERDİ
    İtalyan Ligi ekiplerinden Empoli'nin genç stoperi pazartesi günü oynanacak Galatasaray derbisinde yakından izleyeceği belirtildi. Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli'nin forma şansı verdiği Serdar Saatçı, oyun tarzıyla İtalyanlar'ın ilgisini çekmeyi başardı.

    19 yaşındaki genç yıldız 2020 yılında Beşiktaş ile profesyonel sözleşme imzaladı. Vida'ya benzerliği ile dikkat çeken Serdar'ın kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor.

        Bu sezon Siyah-Beyazlılar'da 9 maçta forma şansı bulan Serdar Saatçı'nın 1 de asisti bulunuyor. Önder Karaveli'nin genç yıldızı Galatasaray derbisinde ilk 11'de başlatması bekleniyor.

        Galatasaray'a karşı Vida ile stoperde yer alacak Serdar Saatçı, Başakşehir karşılaşmasında 90 dakika sahada kalmış ve performansı ile dikkat çekmişti.

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