İtalyanlar Beşiktaş'ın genç yıldızı Serdar Saatçı için geliyor!

Beşiktaş'ın öz kaynaklarından olan genç yıldız için İtalyan ekibinin transfer çalışmalarına başladığı öğrenildi. Bu sezon görev aldığı süre boyunca ortaya koyduğu futbolla dikkatleri üzerine çeken Serdar Saatçı'ya İtalyan ekiplerinin yoğun ilgisi var.
KARAVELİ FORMA ŞANSI VERDİ
İtalyan Ligi ekiplerinden Empoli'nin genç stoperi pazartesi günü oynanacak Galatasaray derbisinde yakından izleyeceği belirtildi. Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli'nin forma şansı verdiği Serdar Saatçı, oyun tarzıyla İtalyanlar'ın ilgisini çekmeyi başardı.
19 yaşındaki genç yıldız 2020 yılında Beşiktaş ile profesyonel sözleşme imzaladı. Vida'ya benzerliği ile dikkat çeken Serdar'ın kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor.