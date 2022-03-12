İtalyanlar Beşiktaş'ın genç yıldızı Serdar Saatçı için geliyor!

Beşiktaş'ın öz kaynaklarından olan genç yıldız için İtalyan ekibinin transfer çalışmalarına başladığı öğrenildi. Bu sezon görev aldığı süre boyunca ortaya koyduğu futbolla dikkatleri üzerine çeken Serdar Saatçı'ya İtalyan ekiplerinin yoğun ilgisi var.