Süper Lig listesinden çıkartılan 13 hakemle ilgili MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’dan çarpıcı açıklamalar

Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'de görev alan hakem kadrosunu yeniden belirlerken 13 ismi listeden çıkarmıştı. Alınan bu karar sonrası MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, ilk kez konuştu. Gündoğdu, "Hakem arkadaşlarımızın hiçbir suç örgütü, hiçbir illegal işle alakası yoktur. Zaten devletin gerekli mekanizmaları hepimizi incelemiştir" ifadelerini kullandı. Gündoğdu, "Performans olarak üst sıralarda yer alan ancak hakemliğinin son senelerine gelmiş, isimleri yıpranmış, hakemliği güven kaybına uğratma aşamasında olan arkadaşlarımız vardı. Bazı arkadaşlarımız maalesef, bilerek veya bilmeyerek kurumun üzerinde davranışlarda bulunmaya başladılar. Rol model olan arkadaşlarımızın, hakemlik sistemini etkilediğini tespitini yaptık" diye konuştu.
YABANCIYA KARŞI!
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, "Bu aldığımız karar bir operasyon değil! Operasyon, temizlik gibi kelimelerin kullanılmasını asla kabul etmiyorum, bunlar doğru değil. Ülkemde tabi ki yabancı hakeme karşıyım... Yabancı teknik direktör de tercihtir ama ben Türk teknik direktör tercih ederim... İnsan kaynağı ile ilgili hiçbir sıkıntımız yok. Bu kadar insanın olduğu yerde hakem, teknik direktör, oyuncu olması konusunda taraftar değilim" diyerek sözlerini tamamladı.
KARAR DOĞRU ZAMANLAMA YANLIŞ
Ahmet Ağaoğlu, MHK'nın aldığı kararla ilgili olarak "Bu uygulama keşke devre arasında olsaydı, yetişmiyorsa sezon sonunda yapılması çok daha doğru ve uygun olurdu" dedi... Kulüpler Birliği dün MHK'nin aldığı karar sonrası toplandı... 4 saat süren toplantının ardından açıklamalarda bulunan başkan Ahmet Ağaoğu, "Bu uygulama keşke devre arasında olsaydı, yetişmiyorsa sezon sonunda yapılması çok daha doğru ve uygun olurdu" diye konuştu... Başkan Ağaoğlu, "Kararı öneren kurul MHK, veren kurul TFF... Bu kararı veren kurum, aynı zamanda bu kararın ve ileriye dönük olarak işleyişin sorumluluğunu üzerine almıştır" dedi. Ağaoğlu, "Kulüplerimizin ne bir dahli vardır ne de bir önerisi olmuştur. Bizim çalışmalarımız sistemle alakalıydı. Son dönemde gelişen olaylar ortak çalışma grubunun bilgisi dışında ortaya çıkmıştır" diye konuştu. Ağaoğlu, "Sistemin çağdaş, şeffaf olmadığı ve sistemden kaynaklanan sıkıntıların yansıdığı bir süreç yaşadığımızı, sistemdeki sıkıntıları çözmediğimiz takdirde olmaz. 20 yılda 13 MHK değişmiş, biz hala aynı sıkıntıları konuşuyoruz" dedi.