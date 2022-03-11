Süper Lig listesinden çıkartılan 13 hakemle ilgili MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’dan çarpıcı açıklamalar





KARAR DOĞRU ZAMANLAMA YANLIŞ

Ahmet Ağaoğlu, MHK'nın aldığı kararla ilgili olarak "Bu uygulama keşke devre arasında olsaydı, yetişmiyorsa sezon sonunda yapılması çok daha doğru ve uygun olurdu" dedi... Kulüpler Birliği dün MHK'nin aldığı karar sonrası toplandı... 4 saat süren toplantının ardından açıklamalarda bulunan başkan Ahmet Ağaoğu, "Bu uygulama keşke devre arasında olsaydı, yetişmiyorsa sezon sonunda yapılması çok daha doğru ve uygun olurdu" diye konuştu... Başkan Ağaoğlu, "Kararı öneren kurul MHK, veren kurul TFF... Bu kararı veren kurum, aynı zamanda bu kararın ve ileriye dönük olarak işleyişin sorumluluğunu üzerine almıştır" dedi. Ağaoğlu, "Kulüplerimizin ne bir dahli vardır ne de bir önerisi olmuştur. Bizim çalışmalarımız sistemle alakalıydı. Son dönemde gelişen olaylar ortak çalışma grubunun bilgisi dışında ortaya çıkmıştır" diye konuştu. Ağaoğlu, "Sistemin çağdaş, şeffaf olmadığı ve sistemden kaynaklanan sıkıntıların yansıdığı bir süreç yaşadığımızı, sistemdeki sıkıntıları çözmediğimiz takdirde olmaz. 20 yılda 13 MHK değişmiş, biz hala aynı sıkıntıları konuşuyoruz" dedi.



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