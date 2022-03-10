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    • Spor
    • 10.03.2022 21:49
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    • 10.03.2022 21:57
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    39'luk Umut Bulut durmuyor! 3 büyüklerdeki santrforları geride bıraktı

    Son dakika haberleri... Galatasaray ve Trabzonspor formaları da giyen ve şu anda TFF 1. Lig ekibinde futbol yaşantısını sürdüren tecrübeli golcü Umut Bulut adından söz ettirmeye devam ediyor. Eyüpsporlu Umut Bulut, TFF 1. Lig’de bu sezon 14 gole ulaştı. Tecrübeli golcü 3 büyüklerdeki santrforlardan daha fazla gol attı.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel haber
    Özel Haber | 39’luk Umut Bulut durmuyor!

    Galatasaray ve Trabzonspor formaları da giyen ve şu anda TFF 1. Lig ekibinde futbol yaşantısını sürdüren tecrübeli golcü adından söz ettirmeye devam ediyor.

    14 GOLE İMZA ATTI
    5 gün sonra 39 yaşına girecek olan Eyüpsporlu Umut Bulut, TFF 1. Lig'de bu sezon 14 gole ulaştı. Bugün Bursaspor'u da boş geçmeyen Umut'un ayrıca 4 de asisti bulunuyor.

    3 BÜYÜKLERİN SANTROFORUNU GERİDE BIRAKTI
    Süper Lig'de 515 kez forma giyen ve rekoru elinde bulunduran Umut Bulut'un performansı 3 büyüklerde forma giyen golcüleri gündeme getirdi…

    Kariyerinin son dönemlerini yaşayan Umut Bulut, 3 büyüklerdeki santrforlardan daha fazla gol attı. Hatta Galatasaray'ın santrforlarının toplamından fazla gol atmış oldu.

        Galatasaray'da Mostafa Mohamed 6, Halil Dervişoğlu ve Bafetimbi Gomis 3 gol attı. Ligde attıkları gol sayısı 12'de kaldı.

        Fenerbahçe'de ise Mergim Berisha 3, Serdar Dursun 9 ve Enner Valencia 4 gol kaydetti… 3 golcü, ligde 16 kez fileleri havalandırdı.

        Beşiktaş'ta Michy Batshuayi 11, Güven Yalçın 5 ve Kenan Karaman 1 kez gol sevinci yaşadı. Kartal'ın golcüleri ligde 17 gole imza attı.

        Umut Bulut şu anda Süper Lig Gol Krallığı yarışında ilk sıradaki El Kaabi ve Umut Bozok'tan da fazla gol attı. İki oyuncunun da 13 golü bulunuyor. 39 kez milli formayı giyen Umut Bulut'un Eyüpspor ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.
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