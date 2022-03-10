39'luk Umut Bulut durmuyor! 3 büyüklerdeki santrforları geride bıraktı

Galatasaray ve Trabzonspor formaları da giyen ve şu anda TFF 1. Lig ekibinde futbol yaşantısını sürdüren tecrübeli golcü adından söz ettirmeye devam ediyor.
14 GOLE İMZA ATTI
5 gün sonra 39 yaşına girecek olan Eyüpsporlu Umut Bulut, TFF 1. Lig'de bu sezon 14 gole ulaştı. Bugün Bursaspor'u da boş geçmeyen Umut'un ayrıca 4 de asisti bulunuyor.
3 BÜYÜKLERİN SANTROFORUNU GERİDE BIRAKTI
Süper Lig'de 515 kez forma giyen ve rekoru elinde bulunduran Umut Bulut'un performansı 3 büyüklerde forma giyen golcüleri gündeme getirdi…
Kariyerinin son dönemlerini yaşayan Umut Bulut, 3 büyüklerdeki santrforlardan daha fazla gol attı. Hatta Galatasaray'ın santrforlarının toplamından fazla gol atmış oldu.