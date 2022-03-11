Son dakika haberine göre Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig karşılaşmalarının 1 hafta kaydırıldığını duyurdu. TFF'nin bu açıklaması sonrası gözler 13 Mart 2022 Pazar günü oynanması planlanan Fenerbahçe Alanyaspor maçına çevrildi. Peki Maçlar ertelendi mi? Fenerbahçe Alanyaspor maçı iptal mi? Hafta sonu maçlar oynanacak mı? TFF 1. Lig, TFF 2. ve 3. Lig maçları ne olacak? İşte yanıtları...
FENERBAHÇE ALANYASPOR MAÇI ERTELENDİ Mİ, ERTELENECEK Mİ?
Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden şu açıklamları kaydetti;
"Hafta sonu tüm yurtta beklenen elverişsiz hava koşulları ve ulaşımda yaşanması muhtemel sorunlar da dikkate alınarak, 11 - 14 Mart tarihleri arasında oynanacak olan Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabakaları 1 hafta kaydırılarak 18 - 21 Mart tarihleri arasında oynanacak. Bu liglerin kalan haftalarına ilişkin programlar ise daha sonra ilan edilecek. Ayrıca Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi, Kadınlar 2. Lig ve BAL müsabakaları da bir hafta kaydırıldı."
Gözler Fenerbahçe Alanyaspor maçında. Peki maç oynanacak mı?
FB- ALANYASPOR MAÇI İPTAL Mİ?
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 29. hafta maçında 13 Mart Pazar günü deplasmanda, Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor.
Maçın iptali ve ya ertelenceği yönünde resmi bir açıklama bulunmuyor.
DAHA ÖNCE MAÇLAR ERTELENMİŞTİ?
Süper Lig'in 22. haftasındaki maçlardan 2 tanesi, yoğun kar yağışı nedeniyle ertelenmişti.