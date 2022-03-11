Galatasaray'dan 'derbi ertelensin' talebi! Beşiktaş'tan takvim.com.tr'ye özel açıklama: Sıcak bakmıyoruz

BEŞİKTAŞ SICAK BAKMIYOR

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında dün Barcelona ile karşılaşan ve İstanbul'daki olumsuz hava şartları sebebiyle bu akşam İzmir'e iniş yapacak olan Galatasaray, pazartesi günü ligde oynanacak olan Beşiktaş maçının ertelenmesi için TFF'ye başvuruda bulundu. takvim.com.tr'ye konuşan Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı ise Galatasaray'ın erteleme talebine sıcak bakmadılarını açıkladı.

Barcelona maçı sonrası olumsuz hava koşulları sebebiyle İstanbula'a dönemeyen ve bu akşam İzmir'e iniş yapması beklenen Galatasaray, pazartesi günü oynanacak olan Beşiktaş maçının takımın antrenman yapma sıkıntısı sebebiyle ertelenmesi adına TFF'ye resmen başvuruda bulundu.

Galatasaray'ın TFF'ye yaptığı erteleme başvurusu sonrası gözler Beşiktaş kulübüne çevrilirken, takvim.com.tr'ye konuşan Siyah-Beyazlı kulübün sportif direktörü Ceyhun Kazancı, "Maçın ertelenmesini istemiyoruz ve bu talebi gerekli bulmuyoruz" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş cephesi Galatasaray'ın erteleme talebine olumsuz bakarken, TFF'nin konuyla ilgili vereceği karar merak konusu.