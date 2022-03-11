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    • 11.03.2022 11:34
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    • 11.03.2022 14:27
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    Galatasaray'dan 'derbi ertelensin' talebi! Beşiktaş'tan takvim.com.tr'ye özel açıklama: Sıcak bakmıyoruz

    UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Barcelona ile Nou Camp’ta 0-0 berabere kalarak büyük alkış alan Galatasaray rövanş öncesi fazlasıyla umutlandı.  Sarı-kırmızılı yönetim hem Barcelona maçının önemi hem de hava şartlarından dolayı Beşiktaş derbisinin ertelenmesi için başvuru yaptı. Takvim.com.tr'ye konuşan Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı ise ertelemeye sıcak bakmıyor!

    ONUR ÖZKAN
    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Özel Haber | G.Saray’dan derbi için flaş başvuru

    UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Barcelona ile Nou Camp'ta 0-0 berabere kalarak büyük alkış alan Galatasaray rövanş öncesi fazlasıyla umutlandı.

    Ancak Sarı-Kırmızılılar, Nef Stadı'nda Barcelona sınavı öncesi çok zorlu bir maça daha çıkacak. Cimbom pazartesi günü Süper Lig'de Beşiktaş'la derbi mücadelesi verecek.

    Galatasaray yönetimi hem Barcelona rövanşının önemi hem de hava şartlarından dolayı Beşiktaş derbisiyle ilgili erteleme başvurusu yaptı.

        Bugün İspanya'da bir idman gerçekleştirecek olan Sarı-Kırmızılılar ardından saat 17.30'da Barcelona'dan kalkacak THY uçağı ile İzmir'e dönmeyi planlıyor. Teknik direktör Domenec Torrent, Barcelona maçı sonrası yaptığı açıklamada, derbi öncesi idman yapmaları gerektiğini, bu nedenle Antalya veya İzmir'e gidebileceklerini de söylemişti.

        Tüm bu yaşananları dikkate alan Galatasaray yönetimi Türkiye Futbol Federasyonu'na Beşiktaş derbisinin ertemenmesi için başvuru yaptı. Sarı-Kırmızılılar'ın başvurusunda, Barcelona maçının Türk futbolu açısından ne kadar önemli olduğunu vurgulayacağı öne sürülüyor.

        Galatasaray'ın TFF'ye başvurusu sonrası gözler Beşiktaş'a çevrildi. TFF'nin erteleme kararını ancak Beşiktaş'ın olumlu yaklaşımı olması durumunda gündemine alabileceği gelen bilgiler arasında.

            BEŞİKTAŞ SICAK BAKMIYOR
            UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında dün Barcelona ile karşılaşan ve İstanbul'daki olumsuz hava şartları sebebiyle bu akşam İzmir'e iniş yapacak olan Galatasaray, pazartesi günü ligde oynanacak olan Beşiktaş maçının ertelenmesi için TFF'ye başvuruda bulundu. takvim.com.tr'ye konuşan Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı ise Galatasaray'ın erteleme talebine sıcak bakmadılarını açıkladı.

            Barcelona maçı sonrası olumsuz hava koşulları sebebiyle İstanbula'a dönemeyen ve bu akşam İzmir'e iniş yapması beklenen Galatasaray, pazartesi günü oynanacak olan Beşiktaş maçının takımın antrenman yapma sıkıntısı sebebiyle ertelenmesi adına TFF'ye resmen başvuruda bulundu.

            Galatasaray'ın TFF'ye yaptığı erteleme başvurusu sonrası gözler Beşiktaş kulübüne çevrilirken, takvim.com.tr'ye konuşan Siyah-Beyazlı kulübün sportif direktörü Ceyhun Kazancı, "Maçın ertelenmesini istemiyoruz ve bu talebi gerekli bulmuyoruz" ifadelerini kullandı.

            Beşiktaş cephesi Galatasaray'ın erteleme talebine olumsuz bakarken, TFF'nin konuyla ilgili vereceği karar merak konusu.

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