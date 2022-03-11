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    • Spor
    • 11.03.2022 14:28
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    • 11.03.2022 14:28
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    Barcelona maçında kalesinde devleşen Inaki Pena elleri kadar ayaklarını da konuşturuyor

    Barcelona maçında kalesinde devleşen Inaki Pena’nın 90 dakika boyunca ortaya koyduğu performans ve istatistikleri göz doldurdu. İspanyol eldiven için sosyal medyada “Elleri kadar ayaklarını da konuşturuyor” yorumları yapıldı.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Elleri kadar ayaklarını da konuşturuyor | Takvim Özel

    Galatasaray'ın devre arasında Barcelona'dan kiraladığı genç kaleci dün gösterdiği performansla kendisine bir kez daha hayran bıraktı.

    Barcelona maçında kalesinde devleşen Inaki Pena'nın 90 dakika boyunca ortaya koyduğu performans ve istatistikleri göz doldurdu. İspanyol eldiven için sosyal medyada "Elleri kadar ayaklarını da konuşturuyor" yorumları yapıldı.

    İSTATİSTİKLERİ GÖZ KAMAŞTIRICIYDI
    Pena, Barcelona maçında 4 kritik kurtarış yaparken bunların ikisi çok kritikti. İspanyol eldivenin kurtarışları kadar topu ayağıyla oyuna sokma istatistikleri de göz kamaştırıcıydı.

    Pena, Barcelona'ya karşı 44'te 37 pas isabeti ile oynadı. Barcelona karşısında geriden mükemmel çıkan Galatasaray'ın başarısında Pena'nın payı çok büyüktü.

    23 yaşındaki eldiven Barcelona maçında takımının en fazla pas yapan oyuncusu olmayı başardı. Neredeyse bir orta saha oyuncusu gibi takımına katkı verdi.

        Barcelona Teknik Direktörü Xavi de maçtan sonra Pena'nın başarılı performansına vurgu yaparak gelecek sezon takımda görev vereceğinin sinyallerini verdi.


        UEFA'NIN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIMI
        Bu arada UEFA Avrupa Ligi sosyal medya hesabı yaptığı paylaşımda Inaki Pena ve 3 kalecinin kurtarışlarına yer vererek, "Favori kurtarışınız hangisi?" diye sordu. Listede, Claudio Bravo, Allan McGregor ve Alexander Nübel gibi isimler de yer aldı.

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        Haberler Spor Barcelona maçında kalesinde devleşen Inaki Pena elleri kadar ayaklarını da konuşturuyor
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