Barcelona maçında kalesinde devleşen Inaki Pena elleri kadar ayaklarını da konuşturuyor

Galatasaray'ın devre arasında Barcelona'dan kiraladığı genç kaleci dün gösterdiği performansla kendisine bir kez daha hayran bıraktı.
Barcelona maçında kalesinde devleşen Inaki Pena'nın 90 dakika boyunca ortaya koyduğu performans ve istatistikleri göz doldurdu. İspanyol eldiven için sosyal medyada "Elleri kadar ayaklarını da konuşturuyor" yorumları yapıldı.
İSTATİSTİKLERİ GÖZ KAMAŞTIRICIYDI
Pena, Barcelona maçında 4 kritik kurtarış yaparken bunların ikisi çok kritikti. İspanyol eldivenin kurtarışları kadar topu ayağıyla oyuna sokma istatistikleri de göz kamaştırıcıydı.
Pena, Barcelona'ya karşı 44'te 37 pas isabeti ile oynadı. Barcelona karşısında geriden mükemmel çıkan Galatasaray'ın başarısında Pena'nın payı çok büyüktü.
23 yaşındaki eldiven Barcelona maçında takımının en fazla pas yapan oyuncusu olmayı başardı. Neredeyse bir orta saha oyuncusu gibi takımına katkı verdi.