Barcelona maçında kalesinde devleşen Inaki Pena elleri kadar ayaklarını da konuşturuyor

Galatasaray'ın devre arasında Barcelona'dan kiraladığı genç kaleci dün gösterdiği performansla kendisine bir kez daha hayran bıraktı.

Barcelona maçında kalesinde devleşen Inaki Pena'nın 90 dakika boyunca ortaya koyduğu performans ve istatistikleri göz doldurdu. İspanyol eldiven için sosyal medyada "Elleri kadar ayaklarını da konuşturuyor" yorumları yapıldı.