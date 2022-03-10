Güney Koreli yıldızın alternatifleri belli oldu: Kim'in yerine iki aday!

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, savunmanın göbeğine takviye yapmak için çalışmalara başladı. Avrupa'nın dev takımlarının takibinde olan Kim Min Jae'yi yüksek bonservis bedeliyle satmayı planlayan Sarı- Lacivertliler Güney Koreli yıldızının yerini ise Brezilyalı bir isimle doldurmayı planlıyor.

Fenerbahçe'nin ilgilendiği stoperlerden biri Shakhtar forması giyen Marlon... 26 yaşındaki stoper için de menajeriyle temasa geçildi. Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olan yıldız oyuncuyu Avrupa'nın önemli kulüplerinin de istediği öğrenildi.

DEĞERİ 10 MİLYON EURO

Fenerbahçe'nin stoper bölgesine düşündüğü isimlerden bir diğeri ise Bruno Fuchs... 22 yaşındaki Sambacı yıldızın CSKA Moskova ile sözleşmesi 2025 yılına kadar sürüyor. Ancak Rusya ile Ukrayna ardasındaki savaştan dolayı genç oyuncu kariyerini başka bir ülkede sürdürmeyi planlıyor. Fuchs, 2020 yılında International'den CSKA Moskova'ya 8 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu...