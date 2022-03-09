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    • Spor
    • 09.03.2022 21:19
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    • 09.03.2022 22:02
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    Fenerbahçe planını yaptı! Kim-Min Jae'nin yerine iki aday: Marlon Santos ve Bruno Fuchs

    Kim-Min Jae'nin yerine iki aday... Fenerbahçe, Kim-Min Jae’yi Avrupa’nın önemli kulüplerinin takibe almasının ardından Güney Koreli stoperin alternatiflerini belirlemeye başladı. Shakhtar’ın stoperi Marlon Santos ve CSKA Moskova’nın Brezilyalı yıldızı Bruno Fuchs ile temas kuruldu.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel haber
    Özel Haber | Kim-Min Jae’nin yerine iki aday!

    Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, savunmanın göbeğine takviye yapmak için çalışmalara başladı.

    KİM-MİN JAE'NİN YERİNİ DOLDURMAK İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI
    Avrupa'nın dev takımlarının takibinde olan Kim Min Jae'yi yüksek bonservis bedeliyle satmayı planlayan Sarı-Lacivertliler Güney Koreli yıldızının yerini doldurmak için ise şimdiden çalışmalara başladı.

    MARLON SANTOS VE BRUNO FUCHS YENİ ADAY
    Sarı-Lacivertliler Kim-Min Jae'nin ayrılma ihtimaline karşılık şu an için iki Breziyalı stoperi transfer listesine aldı.

    Fenerbahçe'nin ilgilendiği Sambacı stoperlerden biri Shakhtar forması giyen Marlon Santos... 26 yaşındaki stoper için menajeriyle temasa geçildi.

    Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olan yıldız oyuncuyu Avrupa'nın önemli kulüplerinin de istediği öğrenildi.

        Fenerbahçe'nin stoper bölgesine düşündüğü isimlerden bir diğeri ise Bruno Fuchs... 22 yaşındaki Sambacı yıldızın CSKA Moskova ile sözleşmesi 2025 yılına kadar sürüyor. Ancak Rusya ile Ukrayna ardasındaki savaştan dolayı genç oyuncu kariyerini başka bir ülkede sürdürmeyi planlıyor.

        Fenerbahçe'nin gündemine aldığı Fuchs, 2020 yılında International'den CSKA Moskova'ya 8 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.
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