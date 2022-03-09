Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, savunmanın göbeğine takviye yapmak için çalışmalara başladı.
KİM-MİN JAE'NİN YERİNİ DOLDURMAK İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI
Avrupa'nın dev takımlarının takibinde olan Kim Min Jae'yi yüksek bonservis bedeliyle satmayı planlayan Sarı-Lacivertliler Güney Koreli yıldızının yerini doldurmak için ise şimdiden çalışmalara başladı.
MARLON SANTOS VE BRUNO FUCHS YENİ ADAY
Sarı-Lacivertliler Kim-Min Jae'nin ayrılma ihtimaline karşılık şu an için iki Breziyalı stoperi transfer listesine aldı.
Fenerbahçe'nin ilgilendiği Sambacı stoperlerden biri Shakhtar forması giyen Marlon Santos... 26 yaşındaki stoper için menajeriyle temasa geçildi.
Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olan yıldız oyuncuyu Avrupa'nın önemli kulüplerinin de istediği öğrenildi.