Fenerbahçe'nin stoper bölgesine düşündüğü isimlerden bir diğeri ise Bruno Fuchs... 22 yaşındaki Sambacı yıldızın CSKA Moskova ile sözleşmesi 2025 yılına kadar sürüyor. Ancak Rusya ile Ukrayna ardasındaki savaştan dolayı genç oyuncu kariyerini başka bir ülkede sürdürmeyi planlıyor.