MHK'nın hakem operasyonu sonrası Collina devreye girdi! FIFA ve UEFA'dan TFF'ye Cüneyt Çakır tepkisi
Son dakika haberi... MHK'nın hakemlerle ilgili operasyonu sonrasında FIFA Hakem Komitesi Başkanı Collina devreye girdi. Yaşanan gelişmelerin ardından Cüneyt Çakır'ı arayan Collina, son durumu sordu. UEFA yetkilileri de Futbol Federasyonu Başkanvekili Servet Yardımcı'yı arayarak "şok olduk" sözleriyle tepkilerini dile getirdi. İşte MHK'nın operasyonu sonrası yaşanan gelişmeler...
Merkez Hakem Kurulu'nun Türk futbolunda deprem etkisi yaratan "hakem operasyonu", FİFA ve UEFA'da da büyük yankı uyandırdı. FİFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina, kadro dışı bırakılan Cüneyt Çakır'ı telefonla arayarak, "Neler oluyor orada?" diye şaşkınlığını dile getirdi. Deneyimli hakem, Collina'ya kendisi ile birlikte bazı üst düzey hakemler hakkında alınan kararın gerekçesini kendisinin de bilmediğini ve yapılacak açıklamayı beklediklerini aktardı.
ATLETİK TESTİ KAÇIRIYOR
15 gün sonra Dünya Kupası'na aday hakemlerin yapılacak atletik testine katılması gereken, ancak yaşanan gelişmelerden sonra durumu belirsiz hale gelen Çakır'ın, karar değişmez ise 2022'de Katar'da düzenlenecek turnuvaya gitme olasılığı da büyük olasılıkla ortadan kalktı. Cüneyt Çakır, Dünya Kupası'nda maç yönetme hakkını elde etse idi, dünyada üç turnuvada üst üste görev yapan ilk hakem unvanını da kazanacaktı.
'BUNUN ARKASINDA NE VAR'
UEFA'nın üst düzey yöneticileri de TFF ile temasa geçerek bilgi aldı. Başkanvekili Servet Yardımcı ile görüşen yetkililer özellikle FİFA kokartlı Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık ve Abdülkadir Bitigen için tepkilerini "şok olduk" şeklinde dile getirirken, "Bunun arkasında ne var?" sorusunu yönelttiler. Yardımcı ise kararın arkasında herhangi bir şey bulunmadığını, MHK'nin performans ve gençleşleştirme kriterleri doğrultusunda bu adımı attığını belirtti.
KALKAVAN REST ÇEKTİ
Ligin bitimine 9 hafta kala klasmandan çıkarılan Süper Lig hakemleri ve şu an klasmanda bulunan bazı isimler ortak hareket etme kararı aldı.
İlk olarak dün RİVA'da yapılan seminerde tepkisini ortaya koyan Mete Kalkavan ve uzun yıllardır Cüneyt Çakır'ın yardımcılığını yapan Tarık Ongun ile Bahattin Duran'ın sezon sonuna kadar görev kabul etmeyeceklerini öğrenildi.
MHK başkanı Ferhat Gündoğdu'nun konuyla ilgili yaptığı konuşmanın ardından salonu terk eden Kalkavan'a gelişmelerden rahatsızlık duyan başka hakemlerin de katılacağı öne sürüldü.
Federasyon ve MHK'nin yapacağı açıklamalardan sonra yol haritasını belirleyecek olan hakemler için "gerekçeli karar" belirleyici olacak.
Önce Tahkim Kurulu, ardından da hukuki kanallar devreye sokulacak. Maddi-manevi tazminat davası da gündeme gelecek.