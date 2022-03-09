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    • Spor
    • 09.03.2022 12:35
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    • 09.03.2022 12:35
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    Takvim.com.tr Domenec Torrent'in isyan ettiği veriye ulaştı

    Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent 2-0 kaybedilen Konyaspor maçı öncesi yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada kadro eleştirisinde bulunmuştu. İspanyol hoca, “Hayatımda ilk defa bu kadar çok oyuncuyla karşılaşıyorum bir kadroda. 28 oyuncu, 4 kalecimiz vardı. 18'ini seçebiliyorum. Eğer 3 tane oyuncuyu kiralık vermeseydik, her seferinde 10 tanesi dışarıda kalacaktı” ifadesini kullanmıştı. Sarı-Kırmızılılar’ın bu sezon sahaya sürdüğü futbolcu sayısını inceleyen takvim.com.tr İspanyol hocayı fazlasıyla haklı çıkaracak bir veriye ulaştı.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Takvim.com.tr ulaştı! İşte isyan ettiren veri

    Galatasaray'da bu sezon tüm kulvarlarda tam 39 farklı futbolcu forma giydi. Ve Sarı-Kırmızılılar bu alanda Süper Lig'in zirvesinde yer alıyor.
    Şampiyonlar Ligi ön eleme turları nedeniyle sezonu çok erken açmak zorunda kalan ve transferin son gününe kadar kadrosundaki değişimi sürdüren Galatasaray'ın bir türlü istikrarı yakalayamadığı rakamlara net şekilde yansımış durumda.

    Kerem Aktürkoğlu 3084 dakika ile en çok sahada kalan futbolcu olurken, en az oynayan isim ise 24 dakika ile Emre Taşdemir oldu.

    Sezon başında PSV ile oynanan Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarında görev yapan Emre ardından Giresunspor'a kiralık gönderilmişti.

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        Haberler Spor Takvim.com.tr Domenec Torrent'in isyan ettiği veriye ulaştı
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