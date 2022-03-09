Takvim.com.tr Domenec Torrent'in isyan ettiği veriye ulaştı

Galatasaray'da bu sezon tüm kulvarlarda tam 39 farklı futbolcu forma giydi. Ve Sarı-Kırmızılılar bu alanda Süper Lig'in zirvesinde yer alıyor.
Şampiyonlar Ligi ön eleme turları nedeniyle sezonu çok erken açmak zorunda kalan ve transferin son gününe kadar kadrosundaki değişimi sürdüren Galatasaray'ın bir türlü istikrarı yakalayamadığı rakamlara net şekilde yansımış durumda.
Kerem Aktürkoğlu 3084 dakika ile en çok sahada kalan futbolcu olurken, en az oynayan isim ise 24 dakika ile Emre Taşdemir oldu.
Sezon başında PSV ile oynanan Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarında görev yapan Emre ardından Giresunspor'a kiralık gönderilmişti.