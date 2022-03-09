Takvim.com.tr Domenec Torrent'in isyan ettiği veriye ulaştı

Galatasaray'da bu sezon tüm kulvarlarda tam 39 farklı futbolcu forma giydi. Ve Sarı-Kırmızılılar bu alanda Süper Lig'in zirvesinde yer alıyor.

Şampiyonlar Ligi ön eleme turları nedeniyle sezonu çok erken açmak zorunda kalan ve transferin son gününe kadar kadrosundaki değişimi sürdüren Galatasaray'ın bir türlü istikrarı yakalayamadığı rakamlara net şekilde yansımış durumda.