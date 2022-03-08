Torrent’in sezon başındaki transferlerle ilgili raporu olay yaratacak! 7 yıldızla ilgili “Yetersiz” dedi





CAMPOS İLGİLENECEK!

Ancak Torrent'in beğenmediği 7 isim için 20 milyon Euro bonservis bedeli ödenmesi yönetimin başını fazlasıyla ağrıtacak. Sarı-Kırmızılılar'ın bu isimlerle yollarını ayırma konusunda büyük sıkıntılar yaşamasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu futbolcuların en iyi şartlarda elden çıkarılması için Luis Campos'un devreye gireceği belirtiliyor.

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