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    Torrent’in sezon başındaki transferlerle ilgili raporu olay yaratacak! 7 yıldızla ilgili “Yetersiz” dedi

    Torrent’in Morutan, Cicaldau, Barış, Boey, Berkan, Halil ve Alpaslan’ ı G.Saray seviyesinde görmediği ortaya çıktı. Ancak bu isimler için 20 milyon Euro bonservis ödenmesi büyük sıkıntı yaratacak...

    Terim’in prenslerine büyük şok

    Aldığı kötü skorlara rağmen yeni sezonun planlamasını yapmaya başlayan teknik direktör Domenec Torrent'in mevcut kadroyla ilgili yönetime rapor sunduğu ortaya çıktı. İspanyol hocanın özellikle sezon başında Fatih Terim'in isteğiyle transfer edilen isimler konusunda şok ifadeler kullandığı belirlendi.



    HİÇ MEMNUN DEĞİL
    İddialara göre Torrent'in raporunda Alexandru Cicaldau, Olimpiu Morutan, Barış Alper Yılmaz, Sacha Boey, Berkan Kutlu, Halil Dervişoğlu ve Alpaslan Öztürk'ün "yetersiz" oldukları belirtildi. Tecrübeli hocanın bu 7 futbolcu için "Galatasaray seviyesinde değiller" ifadesini kullandığı öğrenildi. Göreve geldikten sonra Morutan, Barış ve Boey'e az süreler vermeye başlayan Torrent, Alpaslan Öztürk'ü de 3 maç üst üste kadroya almamıştı. İspanyol hocanın Cicaldau ve Berkan'ın performansından da memnun olmadığı biliniyordu. Torrent, 2-0 kaybedilen Konyaspor maçının ardından düzenlediği basın toplantısında sezon başındaki kadro planlamasına eleştirilerde bulunmuş, Bu takımı ben yapmadım. Bu kadro bana kaldı. Ne bulduysak o" ifadesini kullanarak memnuniyetsizliğini dile getirmişti.



    CAMPOS İLGİLENECEK!
    Ancak Torrent'in beğenmediği 7 isim için 20 milyon Euro bonservis bedeli ödenmesi yönetimin başını fazlasıyla ağrıtacak. Sarı-Kırmızılılar'ın bu isimlerle yollarını ayırma konusunda büyük sıkıntılar yaşamasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu futbolcuların en iyi şartlarda elden çıkarılması için Luis Campos'un devreye gireceği belirtiliyor.

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    Haberler Spor Torrent’in sezon başındaki transferlerle ilgili raporu olay yaratacak! 7 yıldızla ilgili “Yetersiz” dedi
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