Süper Lig yayın ihalesini kim aldı? TFF'den yayın ihalesi açıklaması geldi! Dijitürk ile anlaşma sağlanamadı mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu.Spor Toto Süper Lig ve TFF 1. Lig'e ilişkin devam eden ihale sürecine yönelik olarak Türkiye Futbol Federasyonu'ndan önemli bir açıklama geldi ve detaylar merak edilmeye başlandı. Özellikle Dijitürk üyeliği olanlar konuya dair bilgi edinmek istiyor. İşte ayrıntılar...
SÜPER LİG YAYIN İHALESİNİ KİM ALDI?
Digiturk'le anlaşma sağlayamayan Türkiye Futbol Federasyonu, ilgili paketlere en yüksek ikinci teklifleri veren firmalar olan Saran Medya ve TRT'ye imza haklarının geçtiğini açıkladı.
TFF'den yapılan açıklama şöyle:
"Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 2022-2023 ve devam eden futbol sezonlarını içeren TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Müsabakaları Yayın Haklarının devri için düzenlenen ihaleye ilişkin olarak, Yayın İhale Komisyonu'nun aldığı karar gereğince, Paket 4 kapsamında Paket 1-B, Paket 1-C, Paket 1-D, Paket 1-E, Paket 1-F, Paket 2 ve Paket 3 için verilen süre sonunda Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon A.Ş. (Digiturk) ile sözleşme imzalanması söz konusu olmamıştır.
Bu kapsamda, 28.02.2022 tarihli kamuoyu açıklamamızda da duyurulduğu gibi, ihale şartnamesi koşullarında ve şartname ekinde yer alan Yayın Hakkı Sözleşmesinin imzalanması için haklar, ilgili paketlere en yüksek ikinci teklifleri veren Saran Uluslararası Film. Org. Rek. Tic. Paz. A.Ş. ve TRT'ye geçmiş bulunmaktadır."