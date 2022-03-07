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    • Spor
    • 08.03.2022 00:03
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    • 08.03.2022 00:03
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    Süper Lig yayın ihalesini kim aldı? TFF'den yayın ihalesi açıklaması geldi! Dijitürk ile anlaşma sağlanamadı mı?

    Spor severler tarafından özellikle akşam saatlerinde yoğun bir şekilde Süper Lig yayın ihalesini kim aldı sorusunun yanıtı araştırılır oldu. Süper Lig ve TFF 1. Lig’in üç sezonu kapsayan yeni yayın ihalesinde en yüksek 7 pakete teklif veren Digitürk'e tanına süre bugün saat 17.00'de sona erdi ve TFF'den yayın ihalesi açıklaması geldi. Peki Dijitürk ile anlaşma sağlanamadı mı? Türkiye Futbol Federasyonu’nun Süper Lig yayın ihalesi açıklamasının detayları haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Süper Lig yayın ihalesini kim aldı?

    Süper Lig yayın ihalesini kim aldı? TFF'den yayın ihalesi açıklaması geldi! Dijitürk ile anlaşma sağlanamadı mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu.Spor Toto Süper Lig ve TFF 1. Lig'e ilişkin devam eden ihale sürecine yönelik olarak Türkiye Futbol Federasyonu'ndan önemli bir açıklama geldi ve detaylar merak edilmeye başlandı. Özellikle Dijitürk üyeliği olanlar konuya dair bilgi edinmek istiyor. İşte ayrıntılar...

    SÜPER LİG YAYIN İHALESİNİ KİM ALDI?

    Digiturk'le anlaşma sağlayamayan Türkiye Futbol Federasyonu, ilgili paketlere en yüksek ikinci teklifleri veren firmalar olan Saran Medya ve TRT'ye imza haklarının geçtiğini açıkladı.

    TFF'den yapılan açıklama şöyle:

    "Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 2022-2023 ve devam eden futbol sezonlarını içeren TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Müsabakaları Yayın Haklarının devri için düzenlenen ihaleye ilişkin olarak, Yayın İhale Komisyonu'nun aldığı karar gereğince, Paket 4 kapsamında Paket 1-B, Paket 1-C, Paket 1-D, Paket 1-E, Paket 1-F, Paket 2 ve Paket 3 için verilen süre sonunda Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon A.Ş. (Digiturk) ile sözleşme imzalanması söz konusu olmamıştır.

    Bu kapsamda, 28.02.2022 tarihli kamuoyu açıklamamızda da duyurulduğu gibi, ihale şartnamesi koşullarında ve şartname ekinde yer alan Yayın Hakkı Sözleşmesinin imzalanması için haklar, ilgili paketlere en yüksek ikinci teklifleri veren Saran Uluslararası Film. Org. Rek. Tic. Paz. A.Ş. ve TRT'ye geçmiş bulunmaktadır."

        HANGİ PAKET, NEYİ KAPSIYOR?

        PAKET 1-A: 8'i hafta sonuna denk gelen derbi olmak üzere, toplam 210 (2022-23 sezonu için 238 maç) hafta sonu Süper Lig maçının canlı yayın hakları

        PAKET 1-B: 4'ü hafta sonuna denk gelen derbi olmak üzere, toplam 60 (2022-23 sezonu için 68 maç) hafta sonu Süper Lig maçının canlı yayın hakları

        PAKET 1-C: 4'ü hafta içine denk gelen derbi olmak üzere, 36 hafta içi Süper Lig maçının canlı yayını hakları

        PAKET 1-D: TFF 1. Lig maçlarının canlı yayın hakları ve özetleriyle Süper Lig maçlarının geniş özetleriyle haber amaçlı görüntü hakları

        PAKET 1-E: Dijital platformlardan Süper Lig kısa özet hakları

        PAKET 1-F: Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarının radyo yayın hakları

        PAKET 2: Süper Lig maçlarının uluslararası bahis platformlarında canlı yayın hakkı

        PAKET 3: Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarının uluslararası bahis platformlarında düşük çözünürlüklü olarak İnternet TV ve GSM şebekeleri canlı yayın hakkı

        PAKET 4: Paket 1, Paket 2 ve Paket 3'e giren yayın haklarının tamamı
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        Haberler Spor Süper Lig yayın ihalesini kim aldı? TFF'den yayın ihalesi açıklaması geldi! Dijitürk ile anlaşma sağlanamadı mı?
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