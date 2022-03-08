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    • Spor
    • 08.03.2022 09:22
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    • 08.03.2022 09:25
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    Euroleague'de Fenerbahçe'yi yıkan haber! Puan durumu sil baştan değişti

    Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının ardından Euroleague'deki Rus kulüpleri diskalifiye edildi. Karar sonrası yapılan oylamanın ardından Rus takımlarıyla oynanan maçlar geçersiz sayıldı. Bu durum Fenerbahçe Beko'da şok etkisi yarattı.

    F.Bahçe’yi yıkan haber! Puan durumu sil baştan değişti

    Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açması sonrası EuroLeague, Rus kulüpleriyle ilgili kesin kararını aldı.

    EuroLeague'de yapılan oylama sonrası Rus takımlarıyla oynanan maçların geçersiz sayılması kararı çıktı. Oynanan maçların sayılması ve sezon sonunda galibiyet yüzdesine göre sıralama oluşması için 6 kulüp, Rus takımlarının maçlarının sayılmaması için 7 kulüp oy verdi.

    Alınan bu kararın ardından en çok etkilenen takım Fenerbahçe oldu. Fenerbahçe Beko Rus takımlarına karşı oynadığı 3 maçın 3'ünü de kazanmıştı.

    Karar sonrasında Fenerbahçe Beko playoff potası dışında kalırken, Anadolu Efes ise 5. sıraya yükseldi.

    OYLAMA SONUÇLARI
    Rus takımlarına karşı bu sezon yüzü gülmeyen Anadolu Efes, maçlar sayılmasın seçeneğine oy verirken Fenerbahçe Beko ise oynanan karşılaşmalar sayılsın seçeneğine oy verdi. İşte oylama sonuçları:

        "Rus takımlarının maçları sayılmasın" diyenler:
        Anadolu Efes
        CSKA
        Bayern
        Maccabi
        Olimpiakos
        Baskonia
        Zalgiris

        "Oynanmış tüm maçlar sayılsın, yüzdeye bakılsın" diyenler:
        ASVEL
        Fenerbahçe
        Barcelona
        Milano
        Panathinaikos
        Real Madrid

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        Haberler Spor Euroleague'de Fenerbahçe'yi yıkan haber! Puan durumu sil baştan değişti
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