Euroleague'de Fenerbahçe'yi yıkan haber! Puan durumu sil baştan değişti

Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açması sonrası EuroLeague, Rus kulüpleriyle ilgili kesin kararını aldı.

EuroLeague'de yapılan oylama sonrası Rus takımlarıyla oynanan maçların geçersiz sayılması kararı çıktı. Oynanan maçların sayılması ve sezon sonunda galibiyet yüzdesine göre sıralama oluşması için 6 kulüp, Rus takımlarının maçlarının sayılmaması için 7 kulüp oy verdi.