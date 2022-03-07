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Torrent 'hepsi yetersiz' dedi! Galatasaray'da Terim'in prenslerine şok: Cicaldau, Morutan, Boey, Halil Dervişoğlu ve...

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent'in mevcut kadroyla ilgili yönetime rapor sunduğu ortaya çıktı. Torrent'in raporunda Alexandru Cicaldau, Olimpiu Morutan, Barış Alper Yılmaz, Sacha Boey, Berkan Kutlu, Halil Dervişoğlu ve Alpaslan Öztürk'ün "yetersiz" oldukları belirtildi. Detaylar takvim.com.tr'nin özel haberinde...

ONUR ÖZKAN
takvim.com.tr
Özel haber
07.03.2022 20:13 - Son Güncelleme: 07.03.2022 20:15
Torrent ’hepsi yetersiz’ dedi! Galatasaray’da Terim’in prenslerine şok: Cicaldau, Morutan, Boey, Halil Dervişoğlu ve...

Aldığı kötü skorlara rağmen yeni sezonun planlamasını yapan Domenec Torrent'in mevcut kadroyla ilgili yönetime rapor sunduğu ortaya çıktı.

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Torrent ’hepsi yetersiz’ dedi! Galatasaray’da Terim’in prenslerine şok: Cicaldau, Morutan, Boey, Halil Dervişoğlu ve...

İspanyol hocanın özellikle sezon başında Fatih Terim'in isteğiyle transfer edilen isimler konusunda şok ifadeler kullandığı belirlendi.

Torrent ’hepsi yetersiz’ dedi! Galatasaray’da Terim’in prenslerine şok: Cicaldau, Morutan, Boey, Halil Dervişoğlu ve...

İddialara göre Torrent'in raporunda Alexandru Cicaldau, Olimpiu Morutan, Barış Alper Yılmaz, Sacha Boey, Berkan Kutlu, Halil Dervişoğlu ve Alpaslan Öztürk'ün "yetersiz" oldukları belirtildi.

Torrent ’hepsi yetersiz’ dedi! Galatasaray’da Terim’in prenslerine şok: Cicaldau, Morutan, Boey, Halil Dervişoğlu ve...

Tecrübeli hocanın bu 7 futbolcu için "Galatasaray seviyesinde değiller" ifadesini kullandığı öğrenildi.

Torrent ’hepsi yetersiz’ dedi! Galatasaray’da Terim’in prenslerine şok: Cicaldau, Morutan, Boey, Halil Dervişoğlu ve...

Göreve geldikten sonra Morutan, Barış ve Boey'e az süreler vermeye başlayan Torrent, Alpaslan Öztürk'ü de 3 maç üst üste kadroya almamıştı.

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