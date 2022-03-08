Galatasaray'da kötü gidişat istatistiklere de yansıdı! En çok transferi yaptı ama...





Galatasaray'ın ezeli rakiplerine baktığımızda da durumun çok farklı olmadığı gözüküyor. Ligde 4. sırada, transfer harcamasında ise 2. sırada olan Fenerbahçe en kötü 6. takım oldu. Beşiktaş da Sarı-Lacivertliler'i takip ediyor.