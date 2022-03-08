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    • Spor
    • 08.03.2022 12:19
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    • 08.03.2022 12:19
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    Galatasaray'da kötü gidişat istatistiklere de yansıdı! En çok transferi yaptı ama...

    Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de bitime 10 hafta kala hala küme düşme korkusu yaşayan Galatasaray, sezon başında 26 milyon euroluk transfer harcaması yaparak bu alanda tüm rakiplerini sollamıştı. Sarı-kırmızılı ekip transfer harcaması - lig sıralaması istatistiğine göre en kötü 2'nci takım durumunda...

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Cimbom’’a acı tablo... Düşme hattında

    Galatasaray, Süper Lig'de bitime 10 hafta kalmasına rağmen düşme korkusunu tam olarak üzerinden atabilmiş değil. Üstelik Sarı-Kırmızılılar sezon başında 26 milyon Euro'luk transfer harcaması yaparak bu alanda tüm rakiplerini geride bırakarak zirvede yer almıştı.



    Cimbom, yapılan transfer harcaması ve lig sıralaması arasındaki fark dikkate alındığında Süper Lig'in en kötü 2. takımı durumunda. Puan tablosunda 12. basamakta, transfer harcamasında ise 1. basamakta bulunan Galatasaray aradaki 11 sıralık farkla 20 takım arasında 19. durumda bulunuyor.



    Bu alanda ligin en kötüsü ise şu anda puan tablosunun 20. ve son sırasında yer alan Yeni Malatyaspor... Sarı-Siyahlılar sezon başında 4 milyon Euro'luk transfer harcamasıyla bu alanda 6. sırada yer almıştı. Yeni Malatya'nın transfer harcaması ve puan sıralaması arasında 14 basamak fark bulunuyor.



        Galatasaray'ın ezeli rakiplerine baktığımızda da durumun çok farklı olmadığı gözüküyor. Ligde 4. sırada, transfer harcamasında ise 2. sırada olan Fenerbahçe en kötü 6. takım oldu. Beşiktaş da Sarı-Lacivertliler'i takip ediyor.



        Süper Lig'in zirvesinde yer alan ve adım adım şampiyonluğa giden Trabzonspor ise sezon başında en çok transfer harcaması yapan 3. kulüptü. Bordo-Mavililer bu tabloda artı durumda bulunan 11 takımdan biri oldu.

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        Haberler Spor Galatasaray'da kötü gidişat istatistiklere de yansıdı! En çok transferi yaptı ama...
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