Galatasaray'da kötü gidişat istatistiklere de yansıdı! En çok transferi yaptı ama...

Galatasaray, Süper Lig'de bitime 10 hafta kalmasına rağmen düşme korkusunu tam olarak üzerinden atabilmiş değil. Üstelik Sarı-Kırmızılılar sezon başında 26 milyon Euro'luk transfer harcaması yaparak bu alanda tüm rakiplerini geride bırakarak zirvede yer almıştı.
Cimbom, yapılan transfer harcaması ve lig sıralaması arasındaki fark dikkate alındığında Süper Lig'in en kötü 2. takımı durumunda. Puan tablosunda 12. basamakta, transfer harcamasında ise 1. basamakta bulunan Galatasaray aradaki 11 sıralık farkla 20 takım arasında 19. durumda bulunuyor.
Bu alanda ligin en kötüsü ise şu anda puan tablosunun 20. ve son sırasında yer alan Yeni Malatyaspor... Sarı-Siyahlılar sezon başında 4 milyon Euro'luk transfer harcamasıyla bu alanda 6. sırada yer almıştı. Yeni Malatya'nın transfer harcaması ve puan sıralaması arasında 14 basamak fark bulunuyor.