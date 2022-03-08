Fatih Terim'den Burak Elmas'ın 'Barcelona' davetine yanıt: Televizyon başında destekleyeceğim

Galatasaray'dan sezon ortasında ayrılan teknik direktör Fatih Terim, kulüp başkanı Burak Elmas'ın 10 Mart Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde Barcelona ile deplasmanda oynanacak maç için yaptığı davete teşekkür etti.

Terim, Burak Elmas'a hitaben yaptığı açıklamada, "Sayın Burak Elmas, davetiniz ve bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde elde ettiğimiz başarıyı takdir eden sözleriniz için teşekkür ederim. Ben hayatım boyunca Galatasaray'a hep inandım." ifadelerini kullandı.