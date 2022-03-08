Son dakika Galatasaray haberleri... Burak Elmas’tan Fatih Terim’e Barcelona maçı için özel davet! İşte Terim’den herkesin merak ettiği yanıt!

Başkan Elmas kendi imzası ile tecrübeli hocaya gönderdiği mektupta, "Büyük katkılarınız ve emekleriniz sayesinde elde ettiğimiz Avrupa Ligi'nde son 16 takım arasında mücadele etme hakkının ilk müsabakası olan 10 Mart'taki Barcelona deplasmanında kıymetli eşiniz Fulya Hanımefendi'yle birlikte takımımızın yanında olmanızdan mutluluk duyacak ve kuvvet alacağız" ifadesini kullanmıştı.