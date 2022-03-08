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Haberler Spor Son dakika Galatasaray haberleri... Burak Elmas’tan Fatih Terim’e Barcelona maçı için özel davet! İşte Terim’den herkesin merak ettiği yanıt!

Son dakika Galatasaray haberleri... Burak Elmas’tan Fatih Terim’e Barcelona maçı için özel davet! İşte Terim’den herkesin merak ettiği yanıt!

Spor Toto Süper Lig'de küme düşme riskiyle karşı karşıya kalan Galatasaray'da yönetime gelmeden önce Fatih Terim'le çalışacağını söyleyip 2 ay sonra İmparator'u gönderen Burak Elmas'tan flaş bir hamle geldi. Elmas, Barcelona ile oynayacağı maç öncesinde Fatih Terim'e özel davet yolladı. Terim'in yanıtını takvim.com.tr açıklıyor.

ONUR ÖZKAN
takvim.com.tr
08.03.2022 12:17 - Son Güncelleme: 08.03.2022 12:19
Son dakika Galatasaray haberleri… Burak Elmas’tan Fatih Terim’e Barcelona maçı için özel davet! İşte Terim’den herkesin merak ettiği yanıt!

Galatasaray Başkanı Burak Elmas flaş bir hamle yaparak Fatih Terim'i perşembe günü Barcelona ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçına davet etmişti.

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Son dakika Galatasaray haberleri… Burak Elmas’tan Fatih Terim’e Barcelona maçı için özel davet! İşte Terim’den herkesin merak ettiği yanıt!

Başkan Elmas kendi imzası ile tecrübeli hocaya gönderdiği mektupta, "Büyük katkılarınız ve emekleriniz sayesinde elde ettiğimiz Avrupa Ligi'nde son 16 takım arasında mücadele etme hakkının ilk müsabakası olan 10 Mart'taki Barcelona deplasmanında kıymetli eşiniz Fulya Hanımefendi'yle birlikte takımımızın yanında olmanızdan mutluluk duyacak ve kuvvet alacağız" ifadesini kullanmıştı.

Son dakika Galatasaray haberleri… Burak Elmas’tan Fatih Terim’e Barcelona maçı için özel davet! İşte Terim’den herkesin merak ettiği yanıt!

Elmas'ın hamlesi sonrası Fatih Terim'in bu davete icabet edip etmeyeceği merakla bekleniyordu.

Son dakika Galatasaray haberleri… Burak Elmas’tan Fatih Terim’e Barcelona maçı için özel davet! İşte Terim’den herkesin merak ettiği yanıt!

Ancak takvim.com.tr'nin aldığı bilgilere göre tecrübeli teknik adam kesinlikle Barcelona maçına gitmeyi düşünmüyor.

Son dakika Galatasaray haberleri… Burak Elmas’tan Fatih Terim’e Barcelona maçı için özel davet! İşte Terim’den herkesin merak ettiği yanıt!

Hatta Terim'in Elmas'ın bu mektuba yanıt bile vermeyeceği öğrenildi.

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