Son dakika Galatasaray haberleri... Burak Elmas’tan Fatih Terim’e Barcelona maçı için özel davet! İşte Terim’den herkesin merak ettiği yanıt!
Spor Toto Süper Lig'de küme düşme riskiyle karşı karşıya kalan Galatasaray'da yönetime gelmeden önce Fatih Terim'le çalışacağını söyleyip 2 ay sonra İmparator'u gönderen Burak Elmas'tan flaş bir hamle geldi. Elmas, Barcelona ile oynayacağı maç öncesinde Fatih Terim'e özel davet yolladı. Terim'in yanıtını takvim.com.tr açıklıyor.
08.03.2022 12:17 - Son Güncelleme: 08.03.2022 12:19
Galatasaray Başkanı Burak Elmas flaş bir hamle yaparak Fatih Terim'i perşembe günü Barcelona ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçına davet etmişti.
Başkan Elmas kendi imzası ile tecrübeli hocaya gönderdiği mektupta, "Büyük katkılarınız ve emekleriniz sayesinde elde ettiğimiz Avrupa Ligi'nde son 16 takım arasında mücadele etme hakkının ilk müsabakası olan 10 Mart'taki Barcelona deplasmanında kıymetli eşiniz Fulya Hanımefendi'yle birlikte takımımızın yanında olmanızdan mutluluk duyacak ve kuvvet alacağız" ifadesini kullanmıştı.
Ancak takvim.com.tr'nin aldığı bilgilere göre tecrübeli teknik adam kesinlikle Barcelona maçına gitmeyi düşünmüyor.