Bayern Münih-Salzburg | CANLI ANLATIM

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda heyecan devam ediyor. Bayern Münih, 1-1'in rövanşında evinde Salzburg'u ağırlıyor.
BAYERN MÜNİH - SALZBURG İLK 11'LER
Bayern Münih: Neuer, Pavard, Süle, Hernandez, Gnabry, Kimmich, Musiala, Coman, Müller, Sane, Lewandowski
Salzburg: Köhn, Kristensen, Wöber, Solet, Ulmer, Camara, Capaldo, Seiwald, Aaronson, Adamu, Adeyemi
BAYERN MÜNIH – SALZBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Başlama düdüğü 23.00'te çalan Bayern Münih – Salzburg maçı EXXEN'de yayınlanıyor.