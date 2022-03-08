Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 08.03.2022 23:45
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.03.2022 23:45
    ABONE OL

    Bayern Münih-Salzburg | CANLI ANLATIM

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu bugün oynanan maçlar ile kaldığı yerden devam ediyor. Son 16 turunun rövanş mücadelesinde Alman devi Bayern Münih sahasında Salzburg ile karşı karşıya geliyor. Maçın canlı anlatımı takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    Bayern Münih-Salzburg | CANLI ANLATIM

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda heyecan devam ediyor. Bayern Münih, 1-1'in rövanşında evinde Salzburg'u ağırlıyor.

    BAYERN MÜNİH - SALZBURG İLK 11'LER
    Bayern Münih: Neuer, Pavard, Süle, Hernandez, Gnabry, Kimmich, Musiala, Coman, Müller, Sane, Lewandowski

    Salzburg: Köhn, Kristensen, Wöber, Solet, Ulmer, Camara, Capaldo, Seiwald, Aaronson, Adamu, Adeyemi

    BAYERN MÜNIH – SALZBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
    Başlama düdüğü 23.00'te çalan Bayern Münih – Salzburg maçı EXXEN'de yayınlanıyor.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Yaptırımlara karşı hamle!
    Haberler Spor Bayern Münih-Salzburg | CANLI ANLATIM
        SON DAKİKA