Süper Lig'e hoca dayanmıyor! Rekor Rıza Çalımbay'da...

Spor Toto Süper Lig kulüplerinden Göztepe'de teknik direktör Nestor El Maestro dönemi sona ererken İzmir ekibi bu sezon ikinci teknik direktörü ile yollarını ayırdı. 20 takımlı Süper Lig'de bu sezon şu ana kadar 14 takımda teknik direktör değişimi yaşanırken, Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, ligdeki aktif antrenörler içinde aynı takımda en uzun süre görev yapan hoca olarak göze çarptı.
Spor Toto Süper Lig'de hoca kıyımı devam ediyor... Son olarak Göztepe teknik direktörü Nestor El Maestro ile yollarını ayırırken, İzmir ekibi bu sezon ikinci kez teknik adam değişikliği yaşamış oldu.
20 takımlı Süper Lig'de bu sezon tam 14 takımda teknik adam değişikliği yaşanırken Trabzonspor, Konyaspor, Hatayspor, Sivasspor, Gaziantep FK ve Giresunspor olmak üzere sadece 6 takım sezona başladıkları teknik adamlarla yola devam ediyor.
Çok sayıda teknik adam değişikliğinin yaşandığı Süper Lig'de aktif çalışan antrenörler arasında aynı takımın başında en uzun süre görev yapan teknik adam rekorunu ise ise Rıza Çalımbay elinde bulunduruyor.
2019 yılından bu yana Sivasspor'un başında bulunan Rıza Çalımbay, 3 yıllık aktif görev süresi ile Süper Lig'de bu periyotta en uzun süre görev yapan teknik adam olarak ön plana çıkıyor.