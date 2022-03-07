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    • Spor
    • 07.03.2022 15:42
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    • 07.03.2022 15:42
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    Süper Lig'e hoca dayanmıyor! Rekor Rıza Çalımbay'da...

    Son dakika spor haberleri | Süper Lig'de son olarak Göztepe hocası Nestor el Maestro ile yollarını ayırdı. Bu ayrılıkla birlikte sezon başından bu yana 20 takımdan 14'ünün hocası değişmiş oldu. Ligde en uzun süre görev yapan isim ise 3 yıl ile Sivasspor'un başındaki Rıza Çalımbay...

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Süper Lig’e hoca dayanmıyor! Rekor o isimde

    Spor Toto Süper Lig kulüplerinden Göztepe'de teknik direktör Nestor El Maestro dönemi sona ererken İzmir ekibi bu sezon ikinci teknik direktörü ile yollarını ayırdı. 20 takımlı Süper Lig'de bu sezon şu ana kadar 14 takımda teknik direktör değişimi yaşanırken, Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, ligdeki aktif antrenörler içinde aynı takımda en uzun süre görev yapan hoca olarak göze çarptı.

    Spor Toto Süper Lig'de hoca kıyımı devam ediyor... Son olarak Göztepe teknik direktörü Nestor El Maestro ile yollarını ayırırken, İzmir ekibi bu sezon ikinci kez teknik adam değişikliği yaşamış oldu.

    20 takımlı Süper Lig'de bu sezon tam 14 takımda teknik adam değişikliği yaşanırken Trabzonspor, Konyaspor, Hatayspor, Sivasspor, Gaziantep FK ve Giresunspor olmak üzere sadece 6 takım sezona başladıkları teknik adamlarla yola devam ediyor.

    Çok sayıda teknik adam değişikliğinin yaşandığı Süper Lig'de aktif çalışan antrenörler arasında aynı takımın başında en uzun süre görev yapan teknik adam rekorunu ise ise Rıza Çalımbay elinde bulunduruyor.

    2019 yılından bu yana Sivasspor'un başında bulunan Rıza Çalımbay, 3 yıllık aktif görev süresi ile Süper Lig'de bu periyotta en uzun süre görev yapan teknik adam olarak ön plana çıkıyor.

        Sivasspor'un dışında bu sezon teknik adam değişikliğine gitmeyen ve en uzun süredir aynı takımla çalışan takımlar içinde Hatayspor'da Ömer Erdoğan ve Giresunspor'da Hakan Keleş (Geçen yıl 1. Lig'de) 2 sezondur görev yapıyor.

        Trabzonspor'da Abdullah Avcı 1.5 yıldır, Konyaspor'da İlhan Palut 13 aydır, Gaziantep FK'de ise Erol Bulut bu sezon başından bu yana takımlarının başında bulunuyor.

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