Süper Lig'e hoca dayanmıyor! Rekor Rıza Çalımbay'da...

Spor Toto Süper Lig'de hoca kıyımı devam ediyor... Son olarak Göztepe teknik direktörü Nestor El Maestro ile yollarını ayırırken, İzmir ekibi bu sezon ikinci kez teknik adam değişikliği yaşamış oldu.

20 takımlı Süper Lig'de bu sezon tam 14 takımda teknik adam değişikliği yaşanırken Trabzonspor, Konyaspor, Hatayspor, Sivasspor, Gaziantep FK ve Giresunspor olmak üzere sadece 6 takım sezona başladıkları teknik adamlarla yola devam ediyor.