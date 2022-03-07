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    • 07.03.2022 14:59
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    • 07.03.2022 15:04
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    Son dakikada golü önleyen depar! Fenerbahçe'nin yıldızı Kim Min-Jae'den dikkat çeken hareket

    Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'in 28. haftasında evinde Trabzonspor'u konuk eden Fenerbahçe sahadan 1 puanla ayrılırken, sarı-lacivertli ekibin stoperi Kim Min-Jae'nin performansı dikkat çekti. Maçın son dakikalarında yaşanan bir pozisyonda depar atarak savunmaya koşan Kim, dev derbide en yüksek hıza ulaşan futbolcu oldu.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Son dakikada golü önleyen depar

    Fenerbahçe'nin 10 kişiyle lider Trabzonspor karşısında aldığı 1 puanda savunmadaki performansıyla önemli bir rol oynayan Kim-Min Jae, dev derbide en yüksek hıza ulaşan futbolcu oldu.

    Fenerbahçe'nin Güney Koreli stoperi Kim-Min Jae, Trabzonspor karşısındaki etkili savunma performansı ile dikkat çekti. Trabzonspor ataklarında oldukça kritik müdahaleler yapan Kim-Min Jae, attığı deparlarla da maça damgasını vurdu.

    Trabzonspor'un ikinci yarıda yakaladığı bir kontra atakta rakip ceza sahasından kendi sahasına doğru müthiş bir depar atan Güney Koreli stoper, 33.84 km hıza ulaştı ve karşılaşmada en yüksek hıza çıkan futbolcu olmayı başardı.

        62. dakikada gelişen Trabzonspor atağında 33.84 km hızla savunmasına geri dönen ve devamında topa yaptığı hamle ile mutlak bir golü önleyen Kim-Min Jae, taraftarın gönlünde adeta taht kurdu.

        Rakip ceza sahasından kendi ceza sahasına 12.96 saniyede gelen ve pozisyonu önleyen Kim, tartışmasız gecenin en başarılı isimlerinden biri oldu.

        Güney Koreli stoperin ardından Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasında en yüksek hıza ulaşan futbolcu ise Sarı-Lacivertliler'in Nijeryalı yıldızı 33.52 km hız ile Osayi-Samuel oldu.

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