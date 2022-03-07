Son dakikada golü önleyen depar! Fenerbahçe'nin yıldızı Kim Min-Jae'den dikkat çeken hareket

Fenerbahçe'nin 10 kişiyle lider Trabzonspor karşısında aldığı 1 puanda savunmadaki performansıyla önemli bir rol oynayan Kim-Min Jae, dev derbide en yüksek hıza ulaşan futbolcu oldu.
Fenerbahçe'nin Güney Koreli stoperi Kim-Min Jae, Trabzonspor karşısındaki etkili savunma performansı ile dikkat çekti. Trabzonspor ataklarında oldukça kritik müdahaleler yapan Kim-Min Jae, attığı deparlarla da maça damgasını vurdu.
Trabzonspor'un ikinci yarıda yakaladığı bir kontra atakta rakip ceza sahasından kendi sahasına doğru müthiş bir depar atan Güney Koreli stoper, 33.84 km hıza ulaştı ve karşılaşmada en yüksek hıza çıkan futbolcu olmayı başardı.