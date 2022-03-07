Süper Lig'de flaş ayrılık! Göztepe'de Nestor El Maestro dönemi sona erdi

Spor Toto Süper Lig'de son olarak evinde Kasımpaşa'ya 3-2 yenilerek düşme hattına iyice yerleşen Göztepe'de teknik direktör Nestor El Maestro ile yollar resmen ayrıldı. Sabah saatlerinde Başkan Mehmet Sepil ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Sırp teknik adamla karşılıklı anlaşma sağlandı.