Süper Lig'de flaş ayrılık! Göztepe'de Nestor El Maestro dönemi sona erdi

Spor Toto Süper Lig'de son olarak evinde Kasımpaşa'ya 3-2 yenilerek düşme hattına iyice yerleşen Göztepe'de teknik direktör Nestor El Maestro ile yollar resmen ayrıldı. Sabah saatlerinde Başkan Mehmet Sepil ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Sırp teknik adamla karşılıklı anlaşma sağlandı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Nestor El Maestro ile yollarımız ayrılmıştır. Nestor El Maestro ve ekibine Göztepe'mize katkılarından ötürü teşekkür ediyor, devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Üst üste 5'inci mağlubiyetini Kasımpaşa'ya evinde 3-2 yenilerek alıp düşme hattından kurtulamayan Göztepe'de teknik direktör Nestor El Maestro ile yol ayrımına gelinmişti.