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    • Spor
    • 07.03.2022 14:53
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    • 07.03.2022 14:56
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    Süper Lig'de flaş ayrılık! Göztepe'de Nestor El Maestro dönemi sona erdi

    Son dakika haberine göre, Süper Lig ekiplerinden Göztepe, teknik direktör Nestor El Maestro ile yolların ayrıldığını bildirdi. Üst üste 5'inci mağlubiyetini Kasımpaşa'ya evinde 3-2 yenilerek alıp düşme hattından kurtulamayan Göztepe'de teknik direktör Nestor El Maestro ile yol ayrımına gelinmişti.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Süper Lig’de flaş ayrılık!

    Spor Toto Süper Lig'de son olarak evinde Kasımpaşa'ya 3-2 yenilerek düşme hattına iyice yerleşen Göztepe'de teknik direktör Nestor El Maestro ile yollar resmen ayrıldı. Sabah saatlerinde Başkan Mehmet Sepil ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Sırp teknik adamla karşılıklı anlaşma sağlandı.

    Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Nestor El Maestro ile yollarımız ayrılmıştır. Nestor El Maestro ve ekibine Göztepe'mize katkılarından ötürü teşekkür ediyor, devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

    Üst üste 5'inci mağlubiyetini Kasımpaşa'ya evinde 3-2 yenilerek alıp düşme hattından kurtulamayan Göztepe'de teknik direktör Nestor El Maestro ile yol ayrımına gelinmişti.

        Taraftarın da sosyal medya üzerinden sert tepki gösterdiği Sırp teknik adamla görüşmelerin ardından yollar ayrıldı. Göztepe'de 4'üncü haftada teknik direktör Ünal Karaman'ın yerine göreve getirilen Maestro, bir türlü beklenen çıkışı yapamadı. Sarı-kırmızılıların başında 25 maça çıkan 38 yaşındaki Sırp teknik adam, 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 14 yenilgi elde etti.

        Maestro yönetiminde 25 puan toplayabilen Göztepe, sürekli olarak alt sıralarda yer aldı. İkinci yarının ilk 4 maçını kazanan Göztepe, ateş hattından kurtulsa da son 5 karşılaşmadan puan çıkaramayarak yeniden tehlikeli bölgeye girdi.

        Göztepe, bu periyotta alt sıralardaki direkt rakipleri Altay, Giresunspor ve Kasımpaşa'ya yenilerek adeta harakiri yaptı. Şu anda 27 puanla 17'nci basamakta yer alan İzmir ekibinin 16'ncı GZT Giresunspor'la arasında 5 puan fark bulunuyor.

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