Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 07.03.2022 18:15
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.03.2022 19:22
    ABONE OL

    Beşiktaş Başakşehir maçı ne zaman? Beşiktaş Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11’ler…

    Süper Lig'in 28. Haftasında maç heyecanı sürerken Beşiktaş Başakşehir karşılaşması için meraklı bekleyiş de başladı. Futbol severler tüm detayları merak ederek araştırmaya başladı ve siyah beyazlı takımın taraftarları internet üzerinden karşılaşmayı takip etmek istiyor. Beşiktaş Başakşehir maçının muhtemel 11’lerinin de kimler olduğunu öğrenmek isteyenler için tüm bilgileri haberimizde derledik. Peki Beşiktaş Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

    takvim.com.tr
    Beşiktaş Başakşehir maçı ne zaman?

    Beşiktaş Başakşehir maçı ne zaman? Beşiktaş Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Beşiktaş Başakşehir karşılaşması için heyecan dorukta ve spor severler ilgiyle tüm bilgileri araştırır oldu. Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş Başakşehir maçı kadrosunda yer alacak muhtemel isimler de belli oldu. İşte 11'ler...

    BEŞİKTAŞ BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Beşiktaş, Süper Lig'in 28. haftasında bugün Başakşehir'i ağırlayacak. Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Erkan Özdamar yönetecek.

    BEŞİKTAŞ-BAŞAKŞEHİR MUHTEMEL 11'LER

    BEŞİKTAŞ: ERSİN, ROSIER, WELINTON, VIDA, UMUT, ATIBA, NECIP, GHEZZAL, TEIXEIRA, LARIN, GÜVEN,

    BAŞAKŞEHİR: VOLKAN, HASAN ALİ, DUARTE, EPUREANU, CAIÇARA, BERKAY, SERDAR, PIZZI, TOLGA, TREZEGUET, OKAKA

    Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Kayserispor'a elenerek turnuvaya havlu atan siyah beyazlı takım, bugün sahadan 3 puanla ayrılıp teselli bulmak istiyor.

    Ayrıca ligde 8 maçtır mağlup olmayan ve oynadığı Altay ve Sivasspor karşılaşmalarını kazanan Kara Kartallar, galibiyet serisini de sürdürmek amacında. Beşiktaş, Başakşehir'i mağlup etmesi durumunda lig sırlamasında rakibinin üzerine çıkacak.

    VIDA GÖREVE HAZIR
    Zorlu karşılaşma öncesinde Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup, Mert Günok ve Miralem Pjanic'in sakatlıkları bulunuyor. Josef de Souza ve Kevin N'Koudou'nun da durumları belirsizliğini koruyor.

    Sivasspor maçının ısınması sırasında sakatlık geçiren ve son anda kadrodan çıkarılan Domagoj Vida'nın ise görev yapması bekleniyor. Başakşehir'de ise Mahmut Tekdemir'in sakatlığı bulunurken, Ndayishimiye'nin durumu ise maç saatinde belli olacak.

        4 İSİM İÇİN DERBİ ALARMI
        Siyah-beyazlı ekipte Başakşehir müsabakası öncesi Cyle Larin, Rıdvan Yılmaz, Alex Teixeira ve Welinton Souza sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu isimler maçta şans bulup kart görmeleri halinde gelecek hafta oynanacak olan Galatasaray derbisinde forma giyemeyecekler.

        BAŞAKŞEHİR ÜSTÜN
        Beşiktaş ile Başakşehir, 31. kez karşı karşıya gelecek. Kartal, rakibine 8 kez üstünlük kurabilirken 9 maçtan ise mağlup ayrıldı. İki takım arasındaki 13 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

        BOL GOLLÜ GEÇİYOR
        İki takım arasındaki son karşılaşmalar oldukça gollü geçiyor. Son 4 mücadele de 3-2'lik skorlarla tamamlandı. Beşiktaş, geçen sezon ligde ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan 3 maçta Başakşehir'e 3-2'lik skorlarla üstünlük kurdu. Başakşehir ise bu sezonun ilk yarısındaki lig maçında siyah-beyazlıarı 3-2 yendi.

        KARTAL İÇERDE DAHA İYİ
        Beşiktaş, bu sezon iç sahada oynadığı maçlarda 9 galibiyet, 2 beraberlik, 2 yenilgi aldı. Dolmabahçe'de Trabzonspor ve Giresunspor'a mağlup olan Beşiktaş Adana Demirspor ve Antalyaspo ile ise berabere kaldı.

        Beşiktaş, Vodafone Park'ta oynadığı son lig müsabakasında Altay'ı 1-0 mağlup etmişti.

        KARAVELİ: KALEYİ GÖRÜRSEN VUR!
        Teknik direktör Önder Karaveli, Başakşehir maçında Teixeira'ya özel görev verdi. Siyah beyazlı çalıştırıcı, sambacı yıldızdan kaleyi gördüğünde şut çekmesini istedi.

        Rakibin ceza sahası önünde iyi savunma yapamadığını anlatan Karaveli, "Müsait pozisyonlarda şut atmaktan çekinme" talimatı verdi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Dakika dakika Rusya-Ukrayna savaşı
        Haberler Spor Beşiktaş Başakşehir maçı ne zaman? Beşiktaş Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11’ler…
            SON DAKİKA