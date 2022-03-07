Beşiktaş Başakşehir maçı ne zaman? Beşiktaş Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11’ler…

Beşiktaş Başakşehir maçı ne zaman? Beşiktaş Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Beşiktaş Başakşehir karşılaşması için heyecan dorukta ve spor severler ilgiyle tüm bilgileri araştırır oldu. Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş Başakşehir maçı kadrosunda yer alacak muhtemel isimler de belli oldu. İşte 11'ler...
BEŞİKTAŞ BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Beşiktaş, Süper Lig'in 28. haftasında bugün Başakşehir'i ağırlayacak. Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Erkan Özdamar yönetecek.
BEŞİKTAŞ-BAŞAKŞEHİR MUHTEMEL 11'LER
BEŞİKTAŞ: ERSİN, ROSIER, WELINTON, VIDA, UMUT, ATIBA, NECIP, GHEZZAL, TEIXEIRA, LARIN, GÜVEN,
BAŞAKŞEHİR: VOLKAN, HASAN ALİ, DUARTE, EPUREANU, CAIÇARA, BERKAY, SERDAR, PIZZI, TOLGA, TREZEGUET, OKAKA
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Kayserispor'a elenerek turnuvaya havlu atan siyah beyazlı takım, bugün sahadan 3 puanla ayrılıp teselli bulmak istiyor.
Ayrıca ligde 8 maçtır mağlup olmayan ve oynadığı Altay ve Sivasspor karşılaşmalarını kazanan Kara Kartallar, galibiyet serisini de sürdürmek amacında. Beşiktaş, Başakşehir'i mağlup etmesi durumunda lig sırlamasında rakibinin üzerine çıkacak.
VIDA GÖREVE HAZIR
Zorlu karşılaşma öncesinde Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup, Mert Günok ve Miralem Pjanic'in sakatlıkları bulunuyor. Josef de Souza ve Kevin N'Koudou'nun da durumları belirsizliğini koruyor.
Sivasspor maçının ısınması sırasında sakatlık geçiren ve son anda kadrodan çıkarılan Domagoj Vida'nın ise görev yapması bekleniyor. Başakşehir'de ise Mahmut Tekdemir'in sakatlığı bulunurken, Ndayishimiye'nin durumu ise maç saatinde belli olacak.