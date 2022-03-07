Digitürk üyeliği nasıl iptal edilir? Digitürk üyelik iptal formu 2022! Dijitürk iptal dilekçesi nereye gönderilecek?

İptal başvurumu hangi kanallar üzerinden yapabilirim ?



Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun düzenlemeleri gereği, iptal taleplerinizi yazılı olarak ya da E-devlet kapısı üzerinden aşağıdaki yöntemlerle iletmeniz gerekmektedir.

· İptal Başvuru Formunu doldurup (0212) 473 99 99 'a faks gönderebilirsiniz.

· E-Devlet Kapısından (www.turkiye.gov.tr) , güvenli elektronik imza (E-imza), Kimlik Kartı ile veya E-devlet kapısına internet bankacılığı/mobil bankacılık üzerinden giriş yapmanız halinde

İptal Başvuru Formunu doldurup sayfadaki ilgili alana yükleyerek başvuru yapabilirsiniz.

· Size en yakın Digiturk Yetkili Teknik Servislerine gidebilirsiniz.

En yakın teknik servis için tıklayınız.

· İptal başvuru formunu doldurarak adresimize posta yolu ile gönderebilirsiniz.