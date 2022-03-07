Digitürk üyeliği nasıl iptal edilir? Digitürk üyelik iptal formu 2022! Dijitürk iptal dilekçesi nereye gönderilecek? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun Digitürk ile anlaşma sağlanamadığı açıklaması sonrasında Digitürk üyelik iptal işlemlerine ilişkin tüm detaylar merakla araştırılmaya başlandı ve haberimizdde ayrıntılara yer verdik.
DİJİTÜRK ÜYELİĞİ NASIL İPTAL EDİLİR?
İmzalı Başvuru formu doldurulur.
Form ve nüfus cüzdanı fotokopisi teslim edilir. Başvuru talebinde bulunulur, 24 saat içinde başvurunun yapıldığına dair teyit alınır. 7 günlük fesih süreci başlar, İptal işlemi gerçekleştirilir, Cihazlar teslim edilir.
İptal başvurumu hangi kanallar üzerinden yapabilirim ?
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun düzenlemeleri gereği, iptal taleplerinizi yazılı olarak ya da E-devlet kapısı üzerinden aşağıdaki yöntemlerle iletmeniz gerekmektedir.
· İptal Başvuru Formunu doldurup (0212) 473 99 99 'a faks gönderebilirsiniz.
· E-Devlet Kapısından (www.turkiye.gov.tr) , güvenli elektronik imza (E-imza), Kimlik Kartı ile veya E-devlet kapısına internet bankacılığı/mobil bankacılık üzerinden giriş yapmanız halinde
İptal Başvuru Formunu doldurup sayfadaki ilgili alana yükleyerek başvuru yapabilirsiniz.
· Size en yakın Digiturk Yetkili Teknik Servislerine gidebilirsiniz.
En yakın teknik servis için tıklayınız.
· İptal başvuru formunu doldurarak adresimize posta yolu ile gönderebilirsiniz.