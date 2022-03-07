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    • Spor
    • 07.03.2022 23:15
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    • 07.03.2022 23:27
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    FIFA'dan flaş 'Ukrayna ve Rusya' kararı! Sezon sonuna kadar askıya alındı

    FIFA'da yetkililer, Rusya - Ukrayna savaşı sonrasında bu ülkelerde görev yapan teknik direktör ve futbolcuların geleceğiyle ilgili konuşmak üzere bir araya geldi. FIFA, Ukrayna'daki kulüplerde yer alan yabancı futbolcu ve antrenörlerin sözleşmelerini, sezon sonuna kadar askıya aldı. Rusya'daki yabancı oyunculara ve antrenörlere de sözleşmelerini sezon sonuna kadar tek taraflı olarak askıya alma hakkı verdi.

    FIFA’dan flaş ’Ukrayna ve Rusya’ kararı!

    Rusya ve Ukrayna arasında yaşana savaş 12. gününü geride bırakmak üzereyken ülkelere yönelik flaş kararlar peş peşe geliyor.

    FIFA'DAN FLAŞ KARAR
    FIFA'da yetkililer, bu ülkelerde görev yapan teknik direktör ve futbolcuların geleceğiyle ilgili konuşmak üzere bir araya geldi.

    Yapılan toplantı sonrasında önemli kararlar alınırken, FIFA resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamayla bu kararları duyurdu.

    SÖZLEŞMELER ASKIYA ALINDI
    FIFA'nın aldığı kararlar şu şekilde:
    - Ukrayna'da görev yapan teknik direktör ve futbolcuların, kulüplerindeki sözleşmeleri 30 Haziran 2022'ye kadar askıya alındı.

    - Buna göre, Ukrayna'da görev yapan teknik direktör ve futbolcular, bu tarihe kadar Ukrayna ve Rusya dışındaki takımlar ile anlaşabilecek.

        - 10 Mart tarihine kadar Rusya'daki kulüplerin, 30 Haziran'a kadar ülke dışında görev yapmak isteyen teknik direktör ve futbolcularına onay vermeleri istendi.

        - Rus kulüplerinin bunu kabul etmemesi halinde, Rusya'da görev yapan teknik direktör ve oyunculara tek taraflı fesih hakkı tanındı.
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