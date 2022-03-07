FIFA'dan flaş 'Ukrayna ve Rusya' kararı! Sezon sonuna kadar askıya alındı

Rusya ve Ukrayna arasında yaşana savaş 12. gününü geride bırakmak üzereyken ülkelere yönelik flaş kararlar peş peşe geliyor.
FIFA'DAN FLAŞ KARAR
FIFA'da yetkililer, bu ülkelerde görev yapan teknik direktör ve futbolcuların geleceğiyle ilgili konuşmak üzere bir araya geldi.
Yapılan toplantı sonrasında önemli kararlar alınırken, FIFA resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamayla bu kararları duyurdu.
SÖZLEŞMELER ASKIYA ALINDI
FIFA'nın aldığı kararlar şu şekilde:
- Ukrayna'da görev yapan teknik direktör ve futbolcuların, kulüplerindeki sözleşmeleri 30 Haziran 2022'ye kadar askıya alındı.