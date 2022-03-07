FIFA'dan flaş 'Ukrayna ve Rusya' kararı! Sezon sonuna kadar askıya alındı

Rusya ve Ukrayna arasında yaşana savaş 12. gününü geride bırakmak üzereyken ülkelere yönelik flaş kararlar peş peşe geliyor.

FIFA'DAN FLAŞ KARAR

FIFA'da yetkililer, bu ülkelerde görev yapan teknik direktör ve futbolcuların geleceğiyle ilgili konuşmak üzere bir araya geldi.

Yapılan toplantı sonrasında önemli kararlar alınırken, FIFA resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamayla bu kararları duyurdu.