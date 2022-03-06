Galatasaray'ın 26 Mart'taki genel kurul öncesi flaş bir gelişme yaşandı





ÇOK ÖNEMLİ İSİMLER

Genel kurulun önemli isimlerinden Ahmet Yüce'nin organize ettiği ilk zirvede Başkan Burak Elmas'la birlikte eski başkanlardan Faruk Süren, Dursun Özbek ile eski ikinci başkan Ali Dürüst ve bazı üyeler yer aldı. İstanbul Rumeli Kavağı'nda bulunan bir balıkçıda bir araya gelen bu önemli isimler son zamanlarda yaşanan gelişmeleri ve genel kurulu masaya yatırdı. Başkan Elmas'ın kendisine yönelik yapılan eleştirileri dinlediği ve sorulan sorulara yanıtlar verdiği öğrenildi. Elmas'a özellikle menajerlik ücretleriyle ilgili açıklamaların neden sadece son üç dönemi kapsadığına yönelik eleştiriler geldiği belirlendi. Ayrıca Pasquale Sensibile'nin sportif direktörlüğe getirilme kararıyla ilgili de Başkan Burak Elmas'a eleştiriler yöneltildiği ifade edildi.