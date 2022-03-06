Futbol camiası yasta! 1966 Edremitspor Teknik Direktörü Çağdaş Alkan kazada hayatını kaybetti

Edremit Belediyesi Akçay Sorumlusu olarak çalışan ve aynı zamanda Balıkesir Süper Amatör Ligi'nde mücadele eden 1966 Edremitspor Teknik Direktörü Çağdaş Alkan idaresindeki 10 KZ 434 plakalı otomobil, kontrolden çıkınca aynı yönde ilerleyen Burak B.'nin kullandığı 10 KT 775 plakalı minibüse arkadan çarptı.