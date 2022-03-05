Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 05.03.2022 23:21
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.03.2022 23:28
    ABONE OL

    Özel haber... Galatasaray'da Barcelona maçı öncesi Omar Elabdellaoui pişmanlığı

    Galatasaray'da Konyaspor maçı sonrası Omar Elabdellaoui pişmanlığı yaşanıyor. Sakatlığının ardından ilk 11'de yer bulan Sacha Boey'in oyunundaki etkisizliği taraftarları da isyan ettirdi. UEFA’ya verilen listede Elabdellaoui bulunmuyor.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Galatasaray’da Elabdellaoui pişmanlığı

    Galatasaray'da yaşadığı sakatlık sonrası bir türlü eski formuna kavuşamayan Sacha Boey, Konyaspor karşısında takımın en kötülerinden biri olarak dikkat çekti. Sarı-Kırmızılılar'da Avrupa Ligi için UEFA'ya verilen listede Omar Elabdellaoui'nin bulunmaması ve sağ bek olarak kadroda sadece Boey'in yer alması Barcelona maçı öncesi pişmanlık yarattı.

    Galatasaray'ın sağ beki Sacha Boey son dönemdeki performansı ile hayal kırıklığı yaratmaya devam ediyor…

    Sarı-Kırmızılılar'ın sezon başında Fransa'nın Rennes takımından 1 milyon 150 bin Euro karşılığında kadrosuna kattığı Kamerunlu sağ bek, Galatasaray kariyerine hızlı bir giriş yapmış ve kısa süre içinde kendisini taraftarlara kabul ettirmişti.

        Eylül ayında yaşadığı uzun süreli sakatlık sonrası ise sahalara geri dönüş süreci ocak ayını bulan Boey, formasına kavuştuktan sonra eski formunu mumla aratmaya başladı.

        Galatasaray'ın Göztepe ve Çaykur Rizespor ile oynadığı maçlarda formasını tamamen iyileşen Omar Elabdelloui'ye kaptıran Sacha Boey, Konyaspor maçında ilk 11'de yer almasına rağmen sahada bir varlık gösteremedi ve takımın en kötülerinden biri olarak dikkat çekti. Taraftarlar Boey'in performansını sert bir dille eleştirdi.

        Omar'ın UEFA listesinin teslimi öncesi sağlık durumunun net olmaması sebebiyle adı Avrupa Ligi kadrosuna yazılmazken, UEFA'ya bildirilen listede sağ bek olarak sadece Sacha Boey'e yer verilmişti.
            Dakika dakika Rusya Ukrayna savaşı!
            Haberler Spor Özel haber... Galatasaray'da Barcelona maçı öncesi Omar Elabdellaoui pişmanlığı
                SON DAKİKA