Özel haber... Galatasaray'da Barcelona maçı öncesi Omar Elabdellaoui pişmanlığı

Galatasaray'da yaşadığı sakatlık sonrası bir türlü eski formuna kavuşamayan Sacha Boey, Konyaspor karşısında takımın en kötülerinden biri olarak dikkat çekti. Sarı-Kırmızılılar'da Avrupa Ligi için UEFA'ya verilen listede Omar Elabdellaoui'nin bulunmaması ve sağ bek olarak kadroda sadece Boey'in yer alması Barcelona maçı öncesi pişmanlık yarattı.
Galatasaray'ın sağ beki Sacha Boey son dönemdeki performansı ile hayal kırıklığı yaratmaya devam ediyor…
Sarı-Kırmızılılar'ın sezon başında Fransa'nın Rennes takımından 1 milyon 150 bin Euro karşılığında kadrosuna kattığı Kamerunlu sağ bek, Galatasaray kariyerine hızlı bir giriş yapmış ve kısa süre içinde kendisini taraftarlara kabul ettirmişti.