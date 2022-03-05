Özel haber... Galatasaray'da Barcelona maçı öncesi Omar Elabdellaoui pişmanlığı

Galatasaray'da yaşadığı sakatlık sonrası bir türlü eski formuna kavuşamayan Sacha Boey, Konyaspor karşısında takımın en kötülerinden biri olarak dikkat çekti. Sarı-Kırmızılılar'da Avrupa Ligi için UEFA'ya verilen listede Omar Elabdellaoui'nin bulunmaması ve sağ bek olarak kadroda sadece Boey'in yer alması Barcelona maçı öncesi pişmanlık yarattı.