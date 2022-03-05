



Bu kritik toplantının sona ermesinin ardından aynı mekanda yine Ahmet Ocaklı'nın organize ettiği başka bir yemek yendi. Yemeğin konukları arasında bu kez Fatih Terim'le beraber, Serdar Güzelaydın da vardı. Bu ikiliye genel kurulun genç üyeleri de eşlik etti.



Yenilen yemek sonrası çekilen fotoğraf sosyal medyada paylaşılırken, üst üste iki kritik zirvenin aynı mekanda yapılması sosyal medyanın gündemine oturdu.