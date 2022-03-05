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    • Spor
    • 05.03.2022 16:47
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    • 05.03.2022 16:47
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    Son dakika: Özel Haber I G.Saray'da mekanda zirve! Fatih Terim kimlerle ne konuştu?

    Son dakika Galatasaray haberleri... 26 Mart’ta düzenlenecek olan kritik genel kurul öncesi Galatasaray’da çok hareketli saatler yaşanıyor. Dün üst üste yapılan iki ayrı zirvede birbirinden önemli isimler bir araya gelerek son durumu masaya yatırdı. İki zirvenin ayrı saatlerde ancak aynı mekanda yapılması dikkatleri çekti.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber I Fatih Terim kimlerle ne konuştu?

    Genel kurulun önemli isimlerinden Ahmet Ocaklı'nın organize ettiği ilk zirvede Başkan Burak Elmas'la birlikte eski başkanlardan Faruk Süren, Dursun Özbek ile eski ikinci başkan Ali Dürüst ve bazı üyeler yer aldı.

    Bir balıkçıda bir araya gelen bu önemli isimler son zamanlarda yaşanan gelişmeleri ve genel kurulu masaya yatırdı. Başkan Elmas'ın kendisine yönelik yapılan eleştirileri dinlediği ve sorulan sorulara yanıtlar verdiği öğrenildi.

    Elmas'a özellikle menajerlik ücretleriyle ilgili açıklamaların neden sadece son üç dönemi kapsadığına yönelik eleştiriler geldiği belirlendi. Ayrıca Pasquale Sensibile'nin sportif direktörlüğe getirilme kararıyla ilgili de Elmas'a eleştiriler yöneltildiği ifade edildi.



    Bu kritik toplantının sona ermesinin ardından aynı mekanda yine Ahmet Ocaklı'nın organize ettiği başka bir yemek yendi. Yemeğin konukları arasında bu kez Fatih Terim'le beraber, Serdar Güzelaydın da vardı. Bu ikiliye genel kurulun genç üyeleri de eşlik etti.

    Yenilen yemek sonrası çekilen fotoğraf sosyal medyada paylaşılırken, üst üste iki kritik zirvenin aynı mekanda yapılması sosyal medyanın gündemine oturdu.
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