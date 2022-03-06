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    • Spor
    • 06.03.2022 14:32
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    • 06.03.2022 14:35
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    Galatasaray'da neler oluyor? Cimbom'da Dursun Özbek - Fatih Terim formülü

    Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de kötü gidişe bir türlü dur diyemeyen Galatasaray'da geçtiğimiz akşam Ahmet Ocaklı'nın camianın önde gelen isimleri ve Fatih Terim ile yemekte bir araya gelmesi kulisleri hareketlendirdi. Ocaklı'nın mart ayındaki Mali Genel Kurul'da yönetimi seçime davet edeceği öğrenilirken, yapılacak seçimde ise Dursun Özbek - Fatih Terim formülü üzerinde durulduğu öğrenildi.

    Tunç Özgen
    takvim.com.tr
    Özel Haber | G.Saray’da neler oluyor? Yeni formül bulundu

    Galatasaray kongrelerinde etkin rol oynamaya çalışan Ahmet Ocaklı Cuma günü önce eski başkanlar ve camianın önemli isimleriyle yemekte buluşmuştu. Rumeli Kavağı'ndaki yemeğe eski başkanlardan Faruk Süren Dursun Özbek, eski yöneticilerden Ali Dürüst, Abdürrahim Albayrak gibi isimler de katılmıştı.

    Yemeğe davetli olmamasına rağmen Başkan Burak Elmas'ın da kendi isteğiyle katıldığı belirtildi. Elmas toplantıda eleştirilere yanıt verdi.

    Ocaklı daha sonra da akşam saatlerinde de Fatih Terim ve Serdar Güzelaydın'ı genç üyelerle birlikte aynı mekanda yemekte ağırladı.

    Peki üst üste yenen bu yemeklerin amacı ne?

    Ocaklı'nın mart ayında yapılacak mali genel kurulda yönetimi olağanüstü kongreye davet edeceği ve bunun için de büyük bir çalışma başlattığı ifade edildi.

    Hatta Ocaklı'nın sürpriz bir birleşmeye de arabuluculuk yaptığı öğrenildi.

    Dursun Özbek'i yeniden başkanlığa hazırlamaya çalışan Ocaklı'nın Dursun Özbek-Fatih Terim ikilisi için kolları sıvadığı ifade ediliyor.

    Bilindiği gibi Dursun Özbek, İgor Tudor'u gönderip Fatih Terim'i göreve getirmiş ardından da kongrede seçilemeyip başkanlığı Mustafa Cengiz'e bırakmıştı.

    Dursun Özbek-Fatih Terim birlikteliğini kaldığı yerden devam etmesi için yeni bir çalışma başlatan Ocaklı'nın bu nedenle sık sık toplantı yaparak camianın nabzını tutmaya çalıştığı ifade edildi. Hatta Ocaklı'nın Terim'e yakınlığı ile bilinen Serdar Güzelaydın ile birlikte stratejik bir yol haritası çizdiği de sızan haberler arasında.

        Ancak Galatasaray'da tüm bu gruplaşmaların ve Fatih Terim-Burak Elmas savaşının dışında hiç yıpranmamış, sessiz bir çoğunluğun da çok gizli bir çalışma yürüttüğü ve sürpriz bir aday üzerinde çalışma başlattığı ifade ediliyor. Camianın ortak bir akıl etrafında birleşip çok güçlü bir yönetimle yeni bir dönemin başlaması hedefleniyor.

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        Haberler Spor Galatasaray'da neler oluyor? Cimbom'da Dursun Özbek - Fatih Terim formülü
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