Galatasaray'da neler oluyor? Cimbom'da Dursun Özbek - Fatih Terim formülü

Galatasaray kongrelerinde etkin rol oynamaya çalışan Ahmet Ocaklı Cuma günü önce eski başkanlar ve camianın önemli isimleriyle yemekte buluşmuştu. Rumeli Kavağı'ndaki yemeğe eski başkanlardan Faruk Süren Dursun Özbek, eski yöneticilerden Ali Dürüst, Abdürrahim Albayrak gibi isimler de katılmıştı.
Yemeğe davetli olmamasına rağmen Başkan Burak Elmas'ın da kendi isteğiyle katıldığı belirtildi. Elmas toplantıda eleştirilere yanıt verdi.
Ocaklı daha sonra da akşam saatlerinde de Fatih Terim ve Serdar Güzelaydın'ı genç üyelerle birlikte aynı mekanda yemekte ağırladı.
Peki üst üste yenen bu yemeklerin amacı ne?
Ocaklı'nın mart ayında yapılacak mali genel kurulda yönetimi olağanüstü kongreye davet edeceği ve bunun için de büyük bir çalışma başlattığı ifade edildi.
Hatta Ocaklı'nın sürpriz bir birleşmeye de arabuluculuk yaptığı öğrenildi.
Dursun Özbek'i yeniden başkanlığa hazırlamaya çalışan Ocaklı'nın Dursun Özbek-Fatih Terim ikilisi için kolları sıvadığı ifade ediliyor.
Bilindiği gibi Dursun Özbek, İgor Tudor'u gönderip Fatih Terim'i göreve getirmiş ardından da kongrede seçilemeyip başkanlığı Mustafa Cengiz'e bırakmıştı.
Dursun Özbek-Fatih Terim birlikteliğini kaldığı yerden devam etmesi için yeni bir çalışma başlatan Ocaklı'nın bu nedenle sık sık toplantı yaparak camianın nabzını tutmaya çalıştığı ifade edildi. Hatta Ocaklı'nın Terim'e yakınlığı ile bilinen Serdar Güzelaydın ile birlikte stratejik bir yol haritası çizdiği de sızan haberler arasında.