Galatasaray'da neler oluyor? Cimbom'da Dursun Özbek - Fatih Terim formülü

Ancak Galatasaray'da tüm bu gruplaşmaların ve Fatih Terim-Burak Elmas savaşının dışında hiç yıpranmamış, sessiz bir çoğunluğun da çok gizli bir çalışma yürüttüğü ve sürpriz bir aday üzerinde çalışma başlattığı ifade ediliyor. Camianın ortak bir akıl etrafında birleşip çok güçlü bir yönetimle yeni bir dönemin başlaması hedefleniyor.

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