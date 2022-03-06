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    • Spor
    • 06.03.2022 15:46
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    • 06.03.2022 16:00
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    CANLI | Fatih Karagümrük - Altay maçı canlı anlatım izle! Süper Lig'de zorlu mücadele

    Süper Lig'in 28. haftasında heyecan devam ediyor. Fatih Karagümrük evinde İzmir ekibi Altay ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

    CANLI | Fatih Karagümrük - Altay

    Fatih Karagümrük ile Altay Süper Lig'in 28. haftasında kozlarını paylaşıyor. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak müsabakayı Sarper Barış Saka yönetiyor.

    FATİH KARAGÜMRÜK - ALTAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
    Fatih Karagümrük - Altay maçı 6 Mart Pazar günü saat 16:00'da başladı ve beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

    İLK 11'LER
    KARAGÜMRÜK - Viviano, Salih, Biraschi, Balkovec, Caner, Biglia, Bistrovic, Levent, Jimmy, Emre Mor, Ahmed Musa
    ALTAY - Lis, Cebrail, Naderi, Björkander, Murat, Thaciano, Poko, Torrejon, Pinares, Kappel, Deniz

    KARAGÜMRÜK SERİ PEŞİNDE
    Spor Toto Süper Süper Lig'in 28. haftasında Fatih Karagümrük bugün saat 16.00'da Altay'ı ağırlayacak. İstanbul temsilcisi 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 mağlubiyet ile topladığı 39 puanla 9. sırada yer alıyor. Siyah-beyazlılar ise 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 16 mağlubiyet ile aldığı 25 puanla 18. sırada yer alıyor.

    Ligde oynadığı son iki karşılaşmadan galibiyet ile ayrılan Karagümrük, Altay karşısında da 3 puan alıp seriyi devam ettirmek istiyor.

    LİGDE 10. RANDEVU
    Fatih Karagümrük ile Altay Süper Lig'de bu zamana kadar 9 kez karşı karşıya geldi. Bu müsabakalarda Karagümrük 4 kez galip gelirken, İzmir temsilcisi 3 kez rakibini mağlup etti. 2 karşılaşma ise beraberlik ile sonuçlandı. Takımlar bu süreçte 11'er gol kaydetti.

    Fatih Karagümrük ligin ilk yarısında İzmir'de oynanan müsabakayı 1-0 kazanmıştı.

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    Haberler Spor CANLI | Fatih Karagümrük - Altay maçı canlı anlatım izle! Süper Lig'de zorlu mücadele
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