CANLI | Fatih Karagümrük - Altay maçı canlı anlatım izle! Süper Lig'de zorlu mücadele

Fatih Karagümrük ile Altay Süper Lig'in 28. haftasında kozlarını paylaşıyor. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak müsabakayı Sarper Barış Saka yönetiyor.

FATİH KARAGÜMRÜK - ALTAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fatih Karagümrük - Altay maçı 6 Mart Pazar günü saat 16:00'da başladı ve beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER

KARAGÜMRÜK - Viviano, Salih, Biraschi, Balkovec, Caner, Biglia, Bistrovic, Levent, Jimmy, Emre Mor, Ahmed Musa

ALTAY - Lis, Cebrail, Naderi, Björkander, Murat, Thaciano, Poko, Torrejon, Pinares, Kappel, Deniz

KARAGÜMRÜK SERİ PEŞİNDE

Spor Toto Süper Süper Lig'in 28. haftasında Fatih Karagümrük bugün saat 16.00'da Altay'ı ağırlayacak. İstanbul temsilcisi 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 mağlubiyet ile topladığı 39 puanla 9. sırada yer alıyor. Siyah-beyazlılar ise 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 16 mağlubiyet ile aldığı 25 puanla 18. sırada yer alıyor.

Ligde oynadığı son iki karşılaşmadan galibiyet ile ayrılan Karagümrük, Altay karşısında da 3 puan alıp seriyi devam ettirmek istiyor.

LİGDE 10. RANDEVU

Fatih Karagümrük ile Altay Süper Lig'de bu zamana kadar 9 kez karşı karşıya geldi. Bu müsabakalarda Karagümrük 4 kez galip gelirken, İzmir temsilcisi 3 kez rakibini mağlup etti. 2 karşılaşma ise beraberlik ile sonuçlandı. Takımlar bu süreçte 11'er gol kaydetti.

Fatih Karagümrük ligin ilk yarısında İzmir'de oynanan müsabakayı 1-0 kazanmıştı.