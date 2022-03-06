İlk yarıda Trabzonspor ikinci yarıda Fenerbahçe atıyor! Derbi öncesi dikkat çeken istatistik

Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanacak olan dev maç öncesi iki takımın sezon genelinde attığı gollerinin dakikalara göre dağılımı birbirine göre farklılık gösteriyor. Trabzonspor ilk yarıda bulduğu, Fenerbahçe ise ikinci yarıda attığı gollerle dikkat çekiyor.
Süper Lig'de gözler bu akşam saat 19.00'da Ülker Stadyumu'nda Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanacak olan dev derbiye çevrildi. Karşılaşmanın sonucu merakla beklenirken iki takımın sezon genelinde bulduğu gollerin dakikalara göre dağılımı da bir hayli dikkat çekici.
Ligde liderlik koltuğunda oturan ve Kadıköy deplasmanına büyük bir puan avantajı ile çıkan Trabzonspor, ligde geride kalan 27 maçta 51 gol atarken ilk yarılarda rakip fileleri 29 gol kez havalandırdı. İlk yarılarda attığı gollerle rakiplerine büyük sıkıntı yaşatan Fırtına'nın 20 golü ise 16 ve 45. dakikalar arasında ağlarla buluştu. Trabzonspor ligde ise şu ana kadar kalesinde 20 gol gördü.