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    • Spor
    • 06.03.2022 14:12
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    • 06.03.2022 14:12
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    İlk yarıda Trabzonspor ikinci yarıda Fenerbahçe atıyor! Derbi öncesi dikkat çeken istatistik

    Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe evinde lider Trabzonspor'u ağırlayacak. Karşılaşma öncesi iki takımın istatistiklerinde dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. İstatistiğe göre bordo-mavili ekip ilk yarıda, sarı-lacivertli ekip ise ikinci yarıda attığı gollerle dikkat çekiyor.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Derbi öncesi dikkat çeken istatistik

    Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanacak olan dev maç öncesi iki takımın sezon genelinde attığı gollerinin dakikalara göre dağılımı birbirine göre farklılık gösteriyor. Trabzonspor ilk yarıda bulduğu, Fenerbahçe ise ikinci yarıda attığı gollerle dikkat çekiyor.

    Süper Lig'de gözler bu akşam saat 19.00'da Ülker Stadyumu'nda Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanacak olan dev derbiye çevrildi. Karşılaşmanın sonucu merakla beklenirken iki takımın sezon genelinde bulduğu gollerin dakikalara göre dağılımı da bir hayli dikkat çekici.

    Ligde liderlik koltuğunda oturan ve Kadıköy deplasmanına büyük bir puan avantajı ile çıkan Trabzonspor, ligde geride kalan 27 maçta 51 gol atarken ilk yarılarda rakip fileleri 29 gol kez havalandırdı. İlk yarılarda attığı gollerle rakiplerine büyük sıkıntı yaşatan Fırtına'nın 20 golü ise 16 ve 45. dakikalar arasında ağlarla buluştu. Trabzonspor ligde ise şu ana kadar kalesinde 20 gol gördü.

        Trabzonspor'un aksine Fenerbahçe ise ikinci yarıda bulduğu gollerle dikkat çekiyor. Sarı-Lacivertliler, ligde geride kalan 27 maçlık bölümde 42 gol atarken, bu gollerin 19'unu ilk yarıda 23'ünü ise ikinci yarıda kaydetti.



        İkinci yarılarda daha skorer bir oyun oynayan Fenerbahçe'de gollerin en yoğun geldiği dakika aralığı ise 11 golle 76 ve 90. dakikalar arası oldu. Sarı-Lacivertliler ligde ise şu ana kadar kalesinde 31 gol gördü ve Trabzonspor'a göre 27 haftada 9 gol az atıp, 11 gol fazla yedi.

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        Haberler Spor İlk yarıda Trabzonspor ikinci yarıda Fenerbahçe atıyor! Derbi öncesi dikkat çeken istatistik
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