İlk yarıda Trabzonspor ikinci yarıda Fenerbahçe atıyor! Derbi öncesi dikkat çeken istatistik





İkinci yarılarda daha skorer bir oyun oynayan Fenerbahçe'de gollerin en yoğun geldiği dakika aralığı ise 11 golle 76 ve 90. dakikalar arası oldu. Sarı-Lacivertliler ligde ise şu ana kadar kalesinde 31 gol gördü ve Trabzonspor'a göre 27 haftada 9 gol az atıp, 11 gol fazla yedi.

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