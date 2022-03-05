Trabzonspor’un hücum üçlüsü derbi öncesi çok ağır basıyor!

Süper Lig'de gözler pazar günü oynanacak olan Fenerbahçe- Trabzonspor maçına çevrilmiş durumda... Çok kötü bir sezon geçiren Fener ezeli rakibini devirerek taraftarlarının yüzünü güldürmek isterken, adım adım şampiyonluğa giden Trabzon ise Kadıköy'de 25 yıl sonra lig galibiyeti almak istiyor. Ancak iki takımın form durumları, bu sezon aldıkları sonuçlar ve bireysel performanslara bakıldığında Bordo-Mavililer'in çok ağır bastığı gözleniyor.
CORNELİUS İKİSİNE BEDEL!
Trabzonspor özellikle hücum oyuncuları bakımından Fenerbahçe'ye büyük fark atmış durumda. Bordo- Mavililer'in Danimarkalı forveti Andreas Cornelius ligde 12 kez ağları havalandırırken 3 de asist yaptı. Fener'in iki forveti Serdar Dursun ve Mergim Berisha'nın toplam gol sayısı ancak 12 yapabiliyor. Kanat bölgesinde ise fark daha da keskinleşiyor... Ara transferde Trabzonspor'a gelen Edin Visca 9 gol ve 9 asistle tam 18 gole direkt katkı yaptı. Anthony Nwakaeme de tıpkı Visca gibi 9 gol ve 9 asistlik performans sergiledi. Fenerbahçe ise durum adeta içler acısı...
ARADA BÜYÜK FARK VAR
Teknik direktör İsmail Kartal'ın sağ kanatta oynatmayı düşündüğü İrfan Can Kahveci takımına 2 gol ve 4 asistlik katkı verebildi. Solda oynaması beklenen Dimitrios Pelkas ise 2 gol atabilirken henüz asist yapamadı. Trabzonspor'un 3 hücumcusu Cornelius, Edin Visca ve Nwakaeme şu ana kadar ligde 30 gol atarken, 21 de asist yapmayı başardı. Fenerbahçe'de ise Serdar Dursun, İrfan Can ve Pelkas üçlüsünün performansı ise 13 gol ve 8 asistte kalmış durumda. Ortaya çıkan bu farkın yarın sahaya nasıl yansıyacağı merak konusu.