Trabzonspor’un hücum üçlüsü derbi öncesi çok ağır basıyor!





ARADA BÜYÜK FARK VAR

Teknik direktör İsmail Kartal'ın sağ kanatta oynatmayı düşündüğü İrfan Can Kahveci takımına 2 gol ve 4 asistlik katkı verebildi. Solda oynaması beklenen Dimitrios Pelkas ise 2 gol atabilirken henüz asist yapamadı. Trabzonspor'un 3 hücumcusu Cornelius, Edin Visca ve Nwakaeme şu ana kadar ligde 30 gol atarken, 21 de asist yapmayı başardı. Fenerbahçe'de ise Serdar Dursun, İrfan Can ve Pelkas üçlüsünün performansı ise 13 gol ve 8 asistte kalmış durumda. Ortaya çıkan bu farkın yarın sahaya nasıl yansıyacağı merak konusu.