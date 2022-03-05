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    Fenerbahçe taraftarını endişe sardı! Başarısızlığın kitabını yazan Ali Koç bir seriyi daha bitirecek mi?

    Koç döneminde Kadıköy’de Galatasaray’a 21 yıl, Beşiktaş’a ise 15 yıl sonra yenilen Fener ligde Trabzon’a 25 yıldır kaybetmiyor. Sosyal medyada, “Ali Koç bu seriyi de bitirmeyi başaracak mı?” yorumları yapılıyor.

    Ali koç yine başaracak mı!

    Fenerbahçe Ali Koç'un başkanlığı döneminde hiç gülemedi... Kupaya hasret kalan Kanarya üstüne üstlük bir de ezeli rakiplerine karşı Kadıköy'deki üstünlüğünü kaybetti.



    TRABZON'A KUPADA KAYBETTİ
    Ali Koç döneminde Kadıköy'de Galatasaray 21 yıl, Beşiktaş'a ise 15 yıl sonra kaybeden Fenerbahçe, Trabzonspor'a karşı ise ligde 25 yıldır evinde mağlubiyet yaşamıyor. 2020 yılında Bordo-Mavililer'e Türkiye Kupası'nda yenilerek ezeli rakibine Kadıköy'de 23 yıl sonra boyun eğen Kanarya, ligde ise 1997 yılından bu yana mağlubiyet yaşamıyor.



    SADECE EZELİ RAKİPLER DEĞİL
    Zorlu karşılaşma öncesi sosyal medyada yapılan yorumlarda, "Ali Koç bu seriye de son vermeyi başaracak mı hep birlikte göreceğiz" ifadesi kullanılıyor. Fenerbahçe, Koç döneminde ayrıca Göztepe ve Gençlerbirliği'ne 21 yıl, Sivasspor'a ise 7 yıl sonra Kadıköy'de yenildi.

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    Haberler Spor Fenerbahçe taraftarını endişe sardı! Başarısızlığın kitabını yazan Ali Koç bir seriyi daha bitirecek mi?
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