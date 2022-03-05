Fenerbahçe taraftarını endişe sardı! Başarısızlığın kitabını yazan Ali Koç bir seriyi daha bitirecek mi?





SADECE EZELİ RAKİPLER DEĞİL

Zorlu karşılaşma öncesi sosyal medyada yapılan yorumlarda, "Ali Koç bu seriye de son vermeyi başaracak mı hep birlikte göreceğiz" ifadesi kullanılıyor. Fenerbahçe, Koç döneminde ayrıca Göztepe ve Gençlerbirliği'ne 21 yıl, Sivasspor'a ise 7 yıl sonra Kadıköy'de yenildi.

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