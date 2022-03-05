Fenerbahçe taraftarını endişe sardı! Başarısızlığın kitabını yazan Ali Koç bir seriyi daha bitirecek mi?

TRABZON'A KUPADA KAYBETTİ
Ali Koç döneminde Kadıköy'de Galatasaray 21 yıl, Beşiktaş'a ise 15 yıl sonra kaybeden Fenerbahçe, Trabzonspor'a karşı ise ligde 25 yıldır evinde mağlubiyet yaşamıyor. 2020 yılında Bordo-Mavililer'e Türkiye Kupası'nda yenilerek ezeli rakibine Kadıköy'de 23 yıl sonra boyun eğen Kanarya, ligde ise 1997 yılından bu yana mağlubiyet yaşamıyor.
SADECE EZELİ RAKİPLER DEĞİL
Zorlu karşılaşma öncesi sosyal medyada yapılan yorumlarda, "Ali Koç bu seriye de son vermeyi başaracak mı hep birlikte göreceğiz" ifadesi kullanılıyor. Fenerbahçe, Koç döneminde ayrıca Göztepe ve Gençlerbirliği'ne 21 yıl, Sivasspor'a ise 7 yıl sonra Kadıköy'de yenildi.