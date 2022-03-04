Fenerbahçe'de Ali Koç'la seriler tek tek bitti! Sırada Trabzonspor mu var?

Fenerbahçe taraftarının yıllardır yüzü gülmüyor... Sarı-Lacivertliler'i 4 yıldır yöneten Ali Koç başkanlığında Fenerbahçe hiçbir kupa kazanamadı. Sarı-Lacivertliler'in Ali Koç döneminde Kadıköy'deki uzun süren yenilmezlik serileri son buldu.
2020 ve 2021 yıllarında büyük yıkımlar yaşayan Fenerbahçe, 2022 yılında da kupa kazanamayacak. Fenerbahçe bu sezon ligde Trabzonspor'un tam 20 puan gerisinde... Türkiye Kupası'nda ise Kayserispor'a evinde kaybetti...
Sarı-Lacivertliler sosyal medyada yaptığı yorumlarda, "Ali Koç ile ligde Trabzonspor mağlubiyeti de mi göreceğiz? Ligde 25 yıldır kaybetmiyoruz. Sırada bu mu var!" şeklinde yorumlar yapıyor...