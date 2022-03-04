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    • Spor
    • 04.03.2022 13:58
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    • 04.03.2022 14:03
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    Fenerbahçe'de Ali Koç'la seriler tek tek bitti! Sırada Trabzonspor mu var?

    Son dakika Fenerbahçe haberleri | Fenerbahçe'de Ali Koç döneminde taraftarın yüzü gülmüyor. 4 yıldır Ali Koç başkanlığında sarı-lacivertli ekip kupa kazanamazken, Kadıköy'deki tüm seriler de bitti. Sarı-lacivertliler 25 yıldır ligde Trabzonspor'a iç sahada kaybetmezken, taraftarlar "Sırada bu mu var!" şeklinde yorumlarda bulundu.

    Özel Haber | Koç’la seriler tek tek bitti! Sırada bu mu var?

    Fenerbahçe taraftarının yıllardır yüzü gülmüyor... Sarı-Lacivertliler'i 4 yıldır yöneten Ali Koç başkanlığında Fenerbahçe hiçbir kupa kazanamadı. Sarı-Lacivertliler'in Ali Koç döneminde Kadıköy'deki uzun süren yenilmezlik serileri son buldu.

    2020 ve 2021 yıllarında büyük yıkımlar yaşayan Fenerbahçe, 2022 yılında da kupa kazanamayacak. Fenerbahçe bu sezon ligde Trabzonspor'un tam 20 puan gerisinde... Türkiye Kupası'nda ise Kayserispor'a evinde kaybetti...

    Sarı-Lacivertliler sosyal medyada yaptığı yorumlarda, "Ali Koç ile ligde Trabzonspor mağlubiyeti de mi göreceğiz? Ligde 25 yıldır kaybetmiyoruz. Sırada bu mu var!" şeklinde yorumlar yapıyor...

        Trabzonspor, 2020 yılında Fenerbahçe'yi kupada 3-1 mağlup ederek finale yükselmişti. Bordo-Mavililer ezeli rakibini 23 yıl sonra Kadıköy'de mağlup etmişti. Trabzonspor, Süper Lig'de ise Fenerbahçe'yi 25 yıldır mağlup edemiyor...

        2020 VE 2021 YILLARINDA KADIKÖY'DE BİTEN SERİLER:
        23 yıl - Trabzonspor
        21 yıl - Galatasaray
        21 yıl - G Birliği
        21 yıl - Göztepe
        15 yıl - Beşiktaş
        7 yıl - Sivasspor
        4 yıl - Konyaspor
        (İlk kez) - Yeni Malatyaspor

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