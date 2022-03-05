Bordo-Mavililer’in hocası Abdullah Avcı dev derbiyi kafasında oynamaya başladı

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe maçına odaklandı... Avcı'nın ekibiyle birlikte Fenerbahçe'nin özellikle sezonun ikinci yarısında oynadığı tüm karşılaşmaları detaylı bir şekilde analiz ettiği ve rakibin istikrarlı bir 11 ile sahaya çıkmayışı üzerine alternatif planlar çıkardığı belirtildi. Oynanacak olan derbiyi dakikalara bölen ve her dakika için farklı bir plan ortaya çıkartmaya çalışan tecrübeli teknik adam, deplasmanda oynayacak olmalarına rağmen oyun üstünlüğünü ele geçirmeyi ve ilk dakikalardan itibaren daha baskın bir futbol ortaya koymayı düşünüyor.