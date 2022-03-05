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    Bordo-Mavililer’in hocası Abdullah Avcı dev derbiyi kafasında oynamaya başladı

    Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe’yi oyuncularına ezberletiyor. Tecrübeli hoca, derbiyi dakikalara bölecek ve ona göre strateji belirleyecek...

    Avcı her dakikayı ezberletiyor!

    Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe maçına odaklandı... Avcı'nın ekibiyle birlikte Fenerbahçe'nin özellikle sezonun ikinci yarısında oynadığı tüm karşılaşmaları detaylı bir şekilde analiz ettiği ve rakibin istikrarlı bir 11 ile sahaya çıkmayışı üzerine alternatif planlar çıkardığı belirtildi. Oynanacak olan derbiyi dakikalara bölen ve her dakika için farklı bir plan ortaya çıkartmaya çalışan tecrübeli teknik adam, deplasmanda oynayacak olmalarına rağmen oyun üstünlüğünü ele geçirmeyi ve ilk dakikalardan itibaren daha baskın bir futbol ortaya koymayı düşünüyor.


    B PLANI DA HAZIR
    Maça başlayacağı 11 ve maç içerisinde yapmayı planladığı değişikliklerle alakalı da hazırlıklarını yapan Avcı'nın en önemli silahı ise formda olan hücum oyuncuları olacak.

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    Haberler Spor Bordo-Mavililer’in hocası Abdullah Avcı dev derbiyi kafasında oynamaya başladı
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