Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den flaş açıklamalar! "Her şeyi yaptık gitmiyorlar"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulübün Olağan Divan Kurulu'nda açıklamalarda bulundu. Eski hocası Sergen Yalçın ve kulübün içinde bulunduğu borçla ilgili de açıklama yapan Çebi, "Elimizden gelen her şeyi yapmamıza rağmen gitmiyorlar. Bizden 3.75 milyon euro alan oyuncuya 750 bin euro bile teklif gelmedi." dedi.
Başkan Çebi'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Ben geldiğimde borcumuz 3.3 milyardı. Şu anda 4.5 değil 3.9 milyar TL arkadaşlar. Gelirimiz 600-700 milyon, sadece faiz giderimiz 600-700 milyon. Biz şu ana kadar çok fazla sorun çözdük.
Tüzüğümüzü yenilemek lazım. Bu tüzük bize hitap etmiyor. Sağlıklı olması için bir çalıştay ya da bir askı süresi tüzüğe koyalım. Tüzükte bundan sonra değişiklik olacaksa askında kalsın.
Sergen Yalçın bizim kıymetlimiz. Onun da yıpranmasına izin vermem, kulübe ileride tekrar geri dönecek.
Sergen Hocamızın altını ben oymadım. Asla yapmadım. Kim şampiyon olmak istemez? Böyle bir şey olabilir mi? Sergen Yalçın, müzemizdeki son 3 kupayı getiren hocamız.