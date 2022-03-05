Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 05.03.2022 15:15
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.03.2022 15:25
    ABONE OL

    Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den flaş açıklamalar! "Her şeyi yaptık gitmiyorlar"

    Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulübün Olağan Divan Kurulu'nda açıklamalarda bulundu. Eski hocası Sergen Yalçın ve kulübün içinde bulunduğu borçla ilgili de açıklama yapan Çebi, "Elimizden gelen her şeyi yapmamıza rağmen gitmiyorlar. Bizden 3.75 milyon euro alan oyuncuya 750 bin euro bile teklif gelmedi." dedi.

    takvim.com.tr
    Her şeyi yaptık gitmiyorlar

    Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulübün Olağan Divan Kurulu'nda açıklamalarda bulundu. Eski hocası Sergen Yalçın ve kulübün içinde bulunduğu borçla ilgili de açıklama yapan Çebi, "Elimizden gelen her şeyi yapmamıza rağmen gitmiyorlar. Bizden 3.75 milyon euro alan oyuncuya 750 bin euro bile teklif gelmedi." dedi.



    Başkan Çebi'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

    Ben geldiğimde borcumuz 3.3 milyardı. Şu anda 4.5 değil 3.9 milyar TL arkadaşlar. Gelirimiz 600-700 milyon, sadece faiz giderimiz 600-700 milyon. Biz şu ana kadar çok fazla sorun çözdük.

    Tüzüğümüzü yenilemek lazım. Bu tüzük bize hitap etmiyor. Sağlıklı olması için bir çalıştay ya da bir askı süresi tüzüğe koyalım. Tüzükte bundan sonra değişiklik olacaksa askında kalsın.

    Sergen Yalçın bizim kıymetlimiz. Onun da yıpranmasına izin vermem, kulübe ileride tekrar geri dönecek.

    Sergen Hocamızın altını ben oymadım. Asla yapmadım. Kim şampiyon olmak istemez? Böyle bir şey olabilir mi? Sergen Yalçın, müzemizdeki son 3 kupayı getiren hocamız.

        Sergen Yalçın'ın istediği transferlerin birçoğunu yaptık. Hocamız da memnundu. 2 kez Beşiktaş'ı düşündüğü için bırakmak istediğini söyledi. İki kez önledim artık üçüncü de kabul etmek istedim.

        Sergen hocamızın altını oymuşuz. Ben oymadım, söyleyeyim. Hocasının altını oymak isteyen başkan, ödemeleri yapmaz. Bu muhabbetleri neden yaptıklarını da biliyorum. Seçim geldi, seçim.




        ELİMİZDEN GELEN HER ŞEYİ YAPMAMIZA RAĞMEN GİTMİYORLAR
        Başkan Çebi, siyah-beyazlı kulüpte bir süredir kadro dışı olan Sırp futbolcu Adem Ljajic'le ilgili çarpıcı sözler sarf etti. "Biz geldiğimizde yapılmış olan çok ağır kontratlar vardı" diyen Başkan Çebi, "Ljajic konusu var. Adamı oynattık değerlenmedi, oynatmadık değerlenmedi. Elimizden gelen her şeyi yapmamıza rağmen gitmiyorlar. Bizden 3.75 milyon euro alan oyuncuya 750 bin euro bile teklif gelmedi. Sergen hoca da oynatmak istedi ama olmadı. Sergen hoca, 'Bundan olmayacak' dedi. Adam oynamıyor. 'Ben İstanbul'da mutluyum' diyor" ifadelerini kullandı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Dakika dakika Rusya Ukrayna savaşı!
        Haberler Spor Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den flaş açıklamalar! "Her şeyi yaptık gitmiyorlar"
            SON DAKİKA