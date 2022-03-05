Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den flaş açıklamalar! "Her şeyi yaptık gitmiyorlar"





Başkan Çebi'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Ben geldiğimde borcumuz 3.3 milyardı. Şu anda 4.5 değil 3.9 milyar TL arkadaşlar. Gelirimiz 600-700 milyon, sadece faiz giderimiz 600-700 milyon. Biz şu ana kadar çok fazla sorun çözdük.

Tüzüğümüzü yenilemek lazım. Bu tüzük bize hitap etmiyor. Sağlıklı olması için bir çalıştay ya da bir askı süresi tüzüğe koyalım. Tüzükte bundan sonra değişiklik olacaksa askında kalsın.