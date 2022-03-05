Özel Haber I Beşiktaş borcunu açıkladı!

Beşiktaş'ın ödenilen yüksek ücretlere rağmen olan Adem Ljajic, Jeremain Lens, Douglas ve Fabrice N'Sakala'dan faydalanmaması da kulübün zararını daha da katlıyor ve bu isimlerin maliyetleri camiada tartışmaya yol açıyor.

Kadro dışı olan Adem Ljajic'in bonservisine 6.5 milyon Euro ödeyen Beşiktaş, Sırp futbolcu için 12.5 milyon Euro da maaş ödemesi yapmış olacak. Jeremain Lens için de sezon sonuna kadar kulübün kasasından çıkan rakam bonservis ve maaş olmak üzere toplam 17.5 milyon Euro'yu bulacak. Kadro dışı olan diğer futbolculardan Douglas'ın 3 yıllık maliyeti 39 milyon Euro, N'Sakala'nın ise iki senelik maaşının 1,7 milyon Euro olduğu belirtilmişti.