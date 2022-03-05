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    • Spor
    • 05.03.2022 13:46
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    • 05.03.2022 13:46
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    Özel Haber I Beşiktaş borcunu açıkladı! Acı tablo ağır fatura

    Son dakika Beşiktaş haberleri.... Beşiktaş'ın toplam borcunun 4 milyar 579 milyon 632 bin Türk Lirası olarak açıklanmasının ardından takımda kadro dışı olan ve maliyetleri 42 milyon Euro (650 milyon TL) olan Adem Ljajic, Jeremain Lens, Douglas ve Fabrice N'Sakala'nın kulübe çıkardığı ağır fatura yeniden gündeme geldi.

    takvim.com.tr
    EMRE AKDENİZ
    Özel Haber I Beşiktaş borcunu açıkladı!

    Beşiktaş'ın toplam borcunun 4 milyar 579 milyon 632 bin Türk Lirası olarak açıklanmasının ardından takımda kadro dışı olan ve maliyetleri 42 milyon Euro (650 milyon TL) olan Adem Ljajic, Jeremain Lens, Douglas ve Fabrice N'Sakala'nın kulübe çıkardığı ağır fatura yeniden gündeme geldi.

    Beşiktaş'ın Olağan Divan Kurulu'nda kulübün toplam borcunun 4 milyar 579 milyon 632 bin Türk Lirası olduğu kamuoyuna duyruldu. Ekonomik açıdan sıkıntılı bir süreçten geçen Siyah-Beyazlı kulüpteki borç yükünün ağırlığı karşılığında hiçbir verim alınamayan ve şu anda kadro dışı olan Adem Ljajic, Jeremain Lens, Douglas ve Fabrice N'Sakala'nın kulübe çıkardığı 42 milyon Euro'luk (650 milyon TL) fatura da bir kez daha tartışma yarattı.

    Borcu 4 milyar 579 milyon 632 bin TL olan Siyah-Beyazlılar'da kadro dışı konumdaki futbolcuların maliyetin 650 milyon TL ile toplam borcun 7'de 1'ini oluşturması kulübün üzerinde çok büyük bir yük oluşturuyor.

        Beşiktaş'ın ödenilen yüksek ücretlere rağmen olan Adem Ljajic, Jeremain Lens, Douglas ve Fabrice N'Sakala'dan faydalanmaması da kulübün zararını daha da katlıyor ve bu isimlerin maliyetleri camiada tartışmaya yol açıyor.

        Kadro dışı olan Adem Ljajic'in bonservisine 6.5 milyon Euro ödeyen Beşiktaş, Sırp futbolcu için 12.5 milyon Euro da maaş ödemesi yapmış olacak. Jeremain Lens için de sezon sonuna kadar kulübün kasasından çıkan rakam bonservis ve maaş olmak üzere toplam 17.5 milyon Euro'yu bulacak. Kadro dışı olan diğer futbolculardan Douglas'ın 3 yıllık maliyeti 39 milyon Euro, N'Sakala'nın ise iki senelik maaşının 1,7 milyon Euro olduğu belirtilmişti.
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