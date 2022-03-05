Özel Haber I Beşiktaş borcunu açıkladı!

Beşiktaş'ın toplam borcunun 4 milyar 579 milyon 632 bin Türk Lirası olarak açıklanmasının ardından takımda kadro dışı olan ve maliyetleri 42 milyon Euro (650 milyon TL) olan Adem Ljajic, Jeremain Lens, Douglas ve Fabrice N'Sakala'nın kulübe çıkardığı ağır fatura yeniden gündeme geldi.
Beşiktaş'ın Olağan Divan Kurulu'nda kulübün toplam borcunun 4 milyar 579 milyon 632 bin Türk Lirası olduğu kamuoyuna duyruldu. Ekonomik açıdan sıkıntılı bir süreçten geçen Siyah-Beyazlı kulüpteki borç yükünün ağırlığı karşılığında hiçbir verim alınamayan ve şu anda kadro dışı olan Adem Ljajic, Jeremain Lens, Douglas ve Fabrice N'Sakala'nın kulübe çıkardığı 42 milyon Euro'luk (650 milyon TL) fatura da bir kez daha tartışma yarattı.
Borcu 4 milyar 579 milyon 632 bin TL olan Siyah-Beyazlılar'da kadro dışı konumdaki futbolcuların maliyetin 650 milyon TL ile toplam borcun 7'de 1'ini oluşturması kulübün üzerinde çok büyük bir yük oluşturuyor.