Özel Haber I Ruslar geri adım attı! Galatasaraylı Marcao'nun transferi suya düştü

Galatasaray'ın Avrupa Ligi'nde gruptan namağlup çıkmasında büyük bir paya sahip olan Marcao, birçok önemli kulübün transfer listesine girerken, Brezilyalı stoperin en ciddi taliplerinden biri ise Rus kulübü CSKA Moskova olmuştu.
Marcao'yu yakından takip eden CSKA Moskova kulübünün Rusya'nın Ukrayna ile savaşa girmesi ve Rus takımlarının UEFA organizasyonlarından men edilmesi sonrası tüm transfer planlarını askıya aldığı öğrenildi.
Rusya'da Ukrayna ile yaşanan savaştan ötürü futbolda oluşan belirsizlik sebebiyle transfer faaliyetlerini askıya alan CSKA Moskova'nın Marcao için mevcut şartlarda bir girişimde bulunmayı düşünmediği belirtiliyor.
CSKA Moskova'nın UEFA'nın Rus kulüplerini yeniden Avrupa'daki organizasyonlara dahil etmesi durumunda ise ise CSKA'nın Marcao'yu yeniden gündemine alabileceği ifade ediliyor.
Galatasaray ise adı birçok Avrupa kulübü ile de anılan Marcao'yu sezon sonunda satmaya sıcak bakıyor. Brezilyalı savunmacının transferinden en az 15 milyon Euro bonservis geliri bekleniyor.