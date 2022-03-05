Özel Haber I Ruslar geri adım attı! Galatasaraylı Marcao'nun transferi suya düştü

Rusya'da Ukrayna ile yaşanan savaştan ötürü futbolda oluşan belirsizlik sebebiyle transfer faaliyetlerini askıya alan CSKA Moskova'nın Marcao için mevcut şartlarda bir girişimde bulunmayı düşünmediği belirtiliyor.

CSKA Moskova'nın UEFA'nın Rus kulüplerini yeniden Avrupa'daki organizasyonlara dahil etmesi durumunda ise ise CSKA'nın Marcao'yu yeniden gündemine alabileceği ifade ediliyor.

Galatasaray ise adı birçok Avrupa kulübü ile de anılan Marcao'yu sezon sonunda satmaya sıcak bakıyor. Brezilyalı savunmacının transferinden en az 15 milyon Euro bonservis geliri bekleniyor.