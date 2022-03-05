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    • Spor
    • 05.03.2022 15:56
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    • 05.03.2022 15:56
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    Çaykur Rizespor - Giresunspor | CANLI ANLATIM İZLE

    Son 10 maçında galibiyet yüzü görmeyen Çaykur Rizespor , Süper Lig'in 28. haftasında evinde Giresunspor'u ağırlıyor. Süper Lig'in 28. haftasında karşı karşıya gelecek olan iki Karadeniz takımı, 3 puana odaklanmış durumda. Maçın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

    Çaykur Rizespor - Giresunspor | CANLI

    Çaykur Rizespor , Süper Lig'in 28. haftasında Giresunspor ile mücadele ediyor. Rizespor'da, Baiano ile Boldrin cezalı, Umar ise sakat. Giresunspor'da da Arda Kılıç, Zeki Yavru ve Erol Can sakatlığı sebebiyle formasından uzak kalacak.

    Son 10 maçından mağlup ayrılan Çaykur Rizespor, 27 maç sonunda 23 puan ile ligin 19. sırasında yer alıyor. Rakibi Giresunspor ise 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 14 yenilgi alarak topladığı 29 puanla 16. sırada yer alıyor.

    İLK 11'LER

    Çaykur Rizespor: Gökhan, Eren, Holmen, Ponck, Cemali, Yusuf, Gedson, Dabo, Mendes, Boyd, Pohjanpalo.

    Giresunspor: Okan, Hayrullah, Diarra, Alexis, Aziz, Traore, Flavio, Sergio, Chiquinho, Muhammed, Umut.

    Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan Çaykur Rizespor - Giresunspor maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor.

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