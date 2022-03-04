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    • Spor
    • 05.03.2022 10:35
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    • 05.03.2022 10:35
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    GS - Barcelona bileti kaç TL? 6 Maçlık Nef Stadyumu Paketi ne kadar? Galatasaray - Barcelona maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak?

    Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Barcelona ile karşı karşıya gelecek. Barcelona maçını kaçırmak istemeyenler ise hem zamanını hem de biletlerin satışa çıkıp çıkmadığı hakkında aramalara başladı. Taraftarlar; "Galatasaray - Barcelona maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak?" sorusunun cevabını merak ediyor. Peki, Galatasaray - Barcelona maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? Galatasaray - Barcelona bilet fiyatları ne kadar? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Galatasaray - Barcelona maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak?

    Galatasaray Barcelona maçı için heyecan dorukta. Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 Turu'nda Barcelona ile mücadele edecek. Taraftarlar heyecanla maç biletinin satışları hakkında araştırmalara başladı. Galatasaray "6 Maçlık Nef Stadyumu Paketi"nin satışa sunulacağını açıkladı. Peki, Galatasaray - Barcelona maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? 6 Maçlık Nef Stadyumu Paketi ne kadar? İşte merak edilenler!

    Galatasaray "6 Maçlık Nef Stadyumu Paketi"nin satışa sunulacağını açıkladı.

    Sarı-Kırmızılı taraftarlar yapılan açıklamaya göre 400 ila 4 bin TL arasında değişen fiyatlarla biletleri satın alabilecek.

        Galatasaray'ın açıklaması!

        Kalan maçlar bizim oluyor; takımımızın UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ve Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 29, 31, 33, 35, 37'nci haftalarında Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda oynayacağı Beşiktaş , FC Barcelona, Fatih Karagümrük, Yeni Malatyaspor, Demir Grup Sivasspor ve Adana Demirspor karşılaşmalarının biletleri "6 Maçlık Nef Stadyumu Paketi" olarak satışa sunuluyor.

        4 Mart Cuma günü saat 14.00'te 2019-2020 sezonu kombine, GS Bonus Kart ve GS Mobile sahiplerine; 5 Mart Cumartesi günü saat 11.00'de ise sadece GS Logolu Passolig kartlarına satış yapılacaktır.
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        Haberler Spor GS - Barcelona bileti kaç TL? 6 Maçlık Nef Stadyumu Paketi ne kadar? Galatasaray - Barcelona maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak?
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