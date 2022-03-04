GS - Barcelona bileti kaç TL? 6 Maçlık Nef Stadyumu Paketi ne kadar? Galatasaray - Barcelona maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak?

Galatasaray Barcelona maçı için heyecan dorukta. Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 Turu'nda Barcelona ile mücadele edecek. Taraftarlar heyecanla maç biletinin satışları hakkında araştırmalara başladı. Galatasaray "6 Maçlık Nef Stadyumu Paketi"nin satışa sunulacağını açıkladı. Peki, Galatasaray - Barcelona maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? 6 Maçlık Nef Stadyumu Paketi ne kadar? İşte merak edilenler!