Beşiktaş'ta Şampiyonlar Ligi için kurulan kadro tarihi tersten yazıyor!

Geçen sezonun şampiyonu Beşiktaş, bu sezon aldığı sonuçlarla taraftarını kahrediyor. Kara Kartal, Avrupa kupaları ve ligden sonra tutunacağı tek dal olan Türkiye Kupası'na da havlu attı.
Sezona çok iddialı bir giriş yapan, Pjanic, Alex Teixeira, Batshuayi gibi dünya yıldızlarını kadrosuna ekleyen Siyah-Beyazlılar'da hedef Şampiyonlar Ligi'nde üst turlara tırmanmaktı.
Ancak gelinen noktada Beşiktaş, Avrupa'da büyük bir hayal kırıklığı yaşatmasının yanı sıra Türkiye Kupası'na çeyrek finalde veda etmek zorunda kaldı.