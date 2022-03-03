Beşiktaş'ta Şampiyonlar Ligi için kurulan kadro tarihi tersten yazıyor!

Sergen Yalçın'ın takımdan ayrılmasından sonra yoluna Önder Karaveli ile devam eden Siyah-Beyazlılar, ligde lider Trabzonspor'un ise 22 puan gerisinde yer alıyor.



Beşiktaş, sezonun kalan 11 maçında en az 6 mağlubiyet alırsa; tarihinin en çok mağlubiyet sezonunu geride bırakacak.





Bu sezon 37 resmi karşılaşmada 14 kez yenildiler.13 galibiyet alırken, 10 kez de berabere kaldılar.