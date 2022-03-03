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    • Spor
    • 03.03.2022 12:24
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    • 03.03.2022 12:24
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    Beşiktaş'ta Şampiyonlar Ligi için kurulan kadro tarihi tersten yazıyor!

    Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi için kurduğu kadro bu sezon aldığı sonuçlarla taraftarını kahrediyor. Beşiktaş, Avrupa’da büyük bir hayal kırıklığı yaşatmasının yanı sıra Türkiye Kupası’na çeyrek finalde veda etmek zorunda kaldı.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Tarihi tersten yazan kadro!

    Geçen sezonun şampiyonu Beşiktaş, bu sezon aldığı sonuçlarla taraftarını kahrediyor. Kara Kartal, Avrupa kupaları ve ligden sonra tutunacağı tek dal olan Türkiye Kupası'na da havlu attı.

    Sezona çok iddialı bir giriş yapan, Pjanic, Alex Teixeira, Batshuayi gibi dünya yıldızlarını kadrosuna ekleyen Siyah-Beyazlılar'da hedef Şampiyonlar Ligi'nde üst turlara tırmanmaktı.

    Ancak gelinen noktada Beşiktaş, Avrupa'da büyük bir hayal kırıklığı yaşatmasının yanı sıra Türkiye Kupası'na çeyrek finalde veda etmek zorunda kaldı.

        Sergen Yalçın'ın takımdan ayrılmasından sonra yoluna Önder Karaveli ile devam eden Siyah-Beyazlılar, ligde lider Trabzonspor'un ise 22 puan gerisinde yer alıyor.


        Beşiktaş, sezonun kalan 11 maçında en az 6 mağlubiyet alırsa; tarihinin en çok mağlubiyet sezonunu geride bırakacak.


        Bu sezon 37 resmi karşılaşmada 14 kez yenildiler.13 galibiyet alırken, 10 kez de berabere kaldılar.



        Kara Kartal'ın en fazla mağlubiyet aldığı sezon 2011-2012 sezonu. O sezonu 19 yenilgiyle tamamladılar.

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